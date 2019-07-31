Захід України заллє дощами, а в центрі знову похолодає: прогноз погоди на 1 серпня

Після того, як в Україні негода знеструмила півсотні населених пунктів 31 липня, 1 серпня в Києві хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +11...+13 градусів, вдень +18...+20 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, місцями короткочасний дощ, місцями грози, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +7..+15 градусів, вдень +19..+25 градусів.

У Карпатах вночі помірні, місцями значні дощі, вдень короткочасні дощі, температура повітря вночі +10..+15 градусів, вдень +12..+17 градусів.

У Моршині вночі помірні, місцями значні дощі, вдень короткочасні дощі, температура повітря вночі +11..+13 градусів, вдень +21..+23 градуси.

У Трускавці вночі помірні, місцями значні дощі, вдень короткочасні дощі, температура повітря вночі +11..+13 градусів, вдень +21..+23 градуси.

У Сваляві вночі помірні, місцями значні дощі, вдень короткочасні дощі, температура повітря вночі +15..+17 градусів, вдень +24..+26 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +7..+14 градусів, удень +17...+23 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +8..+14 градусів, вдень +18..+26 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +8..+14 градусів, вдень +19..+24 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без істотних опадів, тільки в Одеській області короткочасний дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +11..+18 градусів, в Одеській області +16...+21 градус, вдень +24..+30 градусів, у Запорізькій області +22...+27 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +17..+22 градуси, вдень +24..+29 градусів.

У Ялті без істотних опадів, температура вночі +18..+20 градусів, вдень +27..+29 градусів.

31 липня на 9:00 температура води в Чорному й Азовському морях становила +25...+27 градусів, біля Одеси +21 градус, у Дніпрі в межах Києва +23 градуси.

Як повідомляли Українські Новини, рятувальники попередили українців про шквали та грози.

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