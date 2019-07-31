Непогода оставила без света полсотни населенных пунктов

Из-за непогоды, которая охватила почти всю Украину, без электричества остались 53 населенных пункта в пяти областях. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Так, сообщается, что обесточены населенные пункты в 5 областях, а именно: Львовский – 44, Одесская – 4, Запорожская – 2, Луганская – 2, Киевская – 1. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Отмечается, что в Запорожской области 30 июля в с. Максимовка Вольнянского района в результате осложнения погодных условий повреждена крыша школы, крыши 10 частных жилых домов и произошло падение деревьев. Жертв и пострадавших нет. Подразделениями ГосЧС убрано 30 поваленных деревьев.

Кроме того, в Донецкой области в с. Свято-Покровское Бахмутского района в результате осложнения погодных условий произошло отключение электроснабжения насосной станции, которая обеспечивает водоснабжение около 11 тыс. абонентов. Проведение ремонтных работ запланировано на 31 июля.

Как сообщали Українські Новини, в двух областях из-за непогоды без света были 65 населенных пунктов.

Ранее в Украине было объявлено штормовое предупреждение.