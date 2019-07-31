Холодный воздух охватит большинство областей Украины: синоптик рассказала о погоде в начале августа

Июль в Украине завершается распространением холодного воздуха и кратковременными дождями с локальными грозами в некоторых областях.\r\nОб этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.\r\n"В среду, 31 июля, температура воздуха на севере и северо-востоке - Черниговская область, Харьковская область, северные районы Киевской области - составит скромные +18...+22 градуса. В большинстве областей в течение дня будет комфортно, +22...+27 градусов", - сообщила Диденко.\r\nПо ее словам, на юге Украины, на Закарпатье, в Днипре и районах, в Кропивницком и окрестностях, в Донецкой области еще удержится жаркая погода, +27...+32 градуса, хотя уже 1 августа и в этих областях посвежеет на 3-6 градусов.\r\nПри этом кратковременные дожди с локальными грозами в среду пройдут в западных областях, на востоке и местами в Днепропетровской области. В большинстве областей существенные осадки маловероятны.\r\n"В Киеве июль помашет нам ручкой в обнимку с прекрасной погодой, в течение дня ожидаются комфортные +24 градуса, солнышко и белые облака", - рассказала синоптик.\r\nВ дальнейшем же жары в Киеве не предвидится.\r\n"1 августа температура воздуха прыгнет даже в холода, до +18...+20 градусов, но потом погода выровняется, будет где-то в пределах +22...+26 градусов. Жары не будет, будет комфортное тепло", - сообщила Диденко.\r\nКарта: Наталья Диденко\/Facebook\r\nКак сообщали Українські Новини, в Украину идет холодный атмосферный фронт на смену жаре.\r\nКроме того, синоптики спрогнозировали погоду до октября, а в августе украинцев ждут заморозки и жара.