В Україні почали продавати бюсти Зеленського

Незвичні лоти запропоновані для продажу на одному з популярних сайтів інтернет-аукціонів. Тепер всі бажаючі можуть придбати бюст Президента України Володимира Зеленського. Правда ціна даного гіпсового погруддя далеко не демократична. За таку композицію просять 2 тис грн.

В оголошенні повідомляється, що "офіційні продажі" стартують в Україні з 25 липня. Сам бюст, за твердженням автора оголошення, важить 2,5 кілограма, висота його становить 23 сантиметри.

"Відмінний і унікальний подарунок, прекрасно прикрасить ваш робочий стіл і інтер'єр. Вперше в Україні, офіційні продажі стартують 25 липня, придбайте за найвигіднішою ціною зараз! Виготовлений із скульптурного гіпсу, покритий 3 шарами лаку, сухозлітним золотом. Представлений в трьох кольорах: мармур , слонова кістка глянець, слонова кістка матовий", - йдеться в повідомленні.

Поява бюста Зеленського не може не дивувати: раніше сам Президент України заявляв, що його портрети не повинні висіти в кабінетах чиновників.

"Президент - не ікона, він не ідол, президент - це не портрет. Повісьте туди (на стіни в кабінетах) фотографії своїх дітей і перед кожним рішенням дивіться в очі їм", - сказав свого часу Зеленський.