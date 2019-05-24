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24 травня 2019, пʼятниця, 19:15 17
Життя 2019-05-24T22:00:03+03:00
Українські Новини
Харків'янка зробила собі татуювання з Зеленським та кошенятами

Харків'янка зробила собі татуювання з Зеленським та кошенятами

Рузанна Щербина набила собі портрет Зеленського. Фото: instagram.com/p/Bxra6aSIrNd/
Рузанна Щербина набила собі портрет Зеленського. Фото: instagram.com/p/Bxra6aSIrNd/

Харків'янка Рузанна Щербина, яка десять днів тому похвалилася тату з зображенням мера міста Геннадія Кернеса, набила на тіло новий малюнок - портрет президента Володимира Зеленського. Відповідне фото дівчина виклала на своїй сторінці в Instagram.

"Я обіцяла тату, якщо #Зе виграє. Я зробила. А показати обіцяла після інавгурації! Моя масть буде нагадувати мені про те, що людина може все! Сьогодні ти актор і комік - а завтра глава країни! Пишаюся нашим президентом, чесними виборами і такою активною позицією наших громадян!" - підписала харків'янка фото татуювання, на якій Зеленський тримає трьох кошенят.

Як повідомляли Українські Новини, тим часом Зеленський назвав всіх українців президентами.

Раніше Зеленського зустріли оваціями на інавгурації.

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