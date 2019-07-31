У Львівській області через негоду знеструмлені 42 населених пункти

42 населених пункти знеструмлені через сильний вітер і дощ станом на 13:00 середи у Львівській області.\r\nПро це Українським Новинам повідомив представник Львівської обласної державної адміністрації.\r\nТакож знеструмлено 12 ліній електропередачі 6-10кВ.\r\nНайбільше населених пунктів без електроенергії – в Сокальському районі області (13).\r\nВедуться роботи по відновленню енергопостачання.\r\nДо ремонтних робіт залучено 9 бригад енергопостачальної компанії "Львівобленерго" у складі 20 осіб і 9 одиниць техніки.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, через негоду майже по всій Україні без електрики залишились 53 населених пункти в п'яти областях. Раніше у 13 областях України було знеструмлено 525 населених пунктів. Вітер повалив багато дерев, дерева попадали на дахи. Тим часом синоптик Наталка Діденко розповіла про погоду на початку серпня: температура опуститься до +18..+20 градусів, але потім погода вирівняється і буде в межах +22..+26 градусів. Синоптик зазначила, що спеки не буде, буде комфортне тепле літо.