У Львівській області через негоду знеструмлені 42 населених пункти

42 населених пункти знеструмлені через сильний вітер і дощ станом на 13:00 середи у Львівській області.

Про це Українським Новинам повідомив представник Львівської обласної державної адміністрації.

Також знеструмлено 12 ліній електропередачі 6-10кВ.

Найбільше населених пунктів без електроенергії – в Сокальському районі області (13).

Ведуться роботи по відновленню енергопостачання.

До ремонтних робіт залучено 9 бригад енергопостачальної компанії "Львівобленерго" у складі 20 осіб і 9 одиниць техніки.

Як повідомляли Українські Новини, через негоду майже по всій Україні без електрики залишились 53 населених пункти в п'яти областях.

Раніше у 13 областях України було знеструмлено 525 населених пунктів. Вітер повалив багато дерев, дерева попадали на дахи.



Тим часом синоптик Наталка Діденко розповіла про погоду на початку серпня: температура опуститься до +18..+20 градусів, але потім погода вирівняється і буде в межах +22..+26 градусів. Синоптик зазначила, що спеки не буде, буде комфортне тепле літо.