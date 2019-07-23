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23 липня 2019, вівторок, 13:49 20
Силові структури 2019-07-23T15:15:02+03:00
Українські Новини
Труба проігнорував громадськість і сам створив собі проблеми з Радою громадського контролю, - Лємєнов

Труба проігнорував громадськість і сам створив собі проблеми з Радою громадського контролю, - Лємєнов

Головний експерт Антикорупційної групи Реанімаційного пакету реформ Олександр Лємєнов вважає, що корінь проблем Ради громадського контролю при ДБР лежить в 2017 році, коли директор Держбюро повинен був прислухатися до громадськості, але вчинив інакше.

Про це він сказав Українським Новинам.

"Що потрібно зробити? Потрібно змінити підходи в контексті того, як функціонує РГК при ДБР, внести зміни в законодавство. Дуже мало членів РГК представлені у складі конкурсних комісій - одна людина на 5 членів це дуже мало. Необхідно, як мінімум 1/3, не менше двох з п'яти. Це перше. Другий нюанс - директорові ДБР потрібно було прислухатися до нас ще в кінці 2017 року і все-таки запровадити онлайн-голосування. У нього така можливість була. Тоді відбулися установчі збори, а потім була створена Рада громадського контролю, яка, фактично, ставила палки в колеса ДБР. Під кінець, коли були внесені зміни, члени РГК оскаржили їх в адміністративному порядку і створення нової Ради було призупинено. Корінь всіх проблем в 2017 році, тому маємо таку ситуацію сьогодні", - сказав Лємєнов.

За його словами, те, що сталося - це проблема і РГК, і Труби, "тому що він тоді не прислухався, чим і створив собі грунт для нинішніх проблем".

Лємєнов зазначив, що коли буде розблоковано процес формування нової Ради громадського контролю - невідомо.

Він вважає, що цей процес може бути розблокований за рішенням суду.

Експерт підкреслив, що через відсутність РГК немає можливості притягувати працівників ДБР до дисциплінарної відповідальності.

"Труба показує пальцем на Кабмін, що він нібито повинен був розробити типове положення про притягнення до дисциплінарної відповідальності. І тому він не може сформувати дисциплінарну комісію, яка діє у складі ДБР. Хоча насправді, якби він хотів, то міг би це зробити і без типового положення. Адже Кабмін не розробляє положення (під кожне конкретне відомство, він готує його по шаблону, - ред.). Так в чому проблема (взяти за основу цей шаблон і), - ред.) самому розробити положення? Просто немає бажання", - упевнений Лємєнов.

Як повідомляли "Українські Новини", у Раді громадського контролю незадоволені роботою Директора ДБР.

Глава РГК Болдін подав заяву в Національну поліцію з проханням відкрити кримінальне провадження стосовно директора ДБР Романа Труби за підозрою в перевищенні службових повноважень під час припинення діяльності РГК.

Представники громадськості виграли суд у директора ДБР Труби щодо проведення нового конкурсу в РГК.

 

 

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