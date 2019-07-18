Громадська рада при ДБР заперечує звинувачення Труби про блокування обрання нового складу РГК і створення КДК

Голова Громадської ради контролю за Держбюро розслідувань Максим Болдін назвав брехнею звинувачення директора ДБР Романа Труби, який заявив, що члени РГК заблокували конкурс в нову Раду і створення дисциплінарної комісії.

Про це Болдін повідомив Українським Новинам.

"Це не просто не відповідає дійсності. Я такої кричущої брехні від такого рівня чиновника, більше того керівника правоохоронного органу ще не чув. Свідченням того, що РГК в особі тих адвокатів, про яких він (Труба) каже, мала намір взяти участь в обранні нового складу Ради, є список тих, хто подав заявки на участь у конкурсі за його (Труби) методикою, яка, на наш погляд, неправильна...так ось, прямо на сайті ДБР висить список допущених до конкурсу кандидатів. Серед цих кандидатів у нову Раду, є практично всі ті адвокати, на яких Труба послався. Це по-моєму найголовніше", - сказав Болдін.

Він додав, що проведення конкурсу в РГК заблоковано членом ради, який не бере в ньому участі.

"А те, що сьогодні заблоковано проведення (конкурсу), то воно заблоковане за позовом одного з членів Ради, що не подавався на цей конкурс. Він не згоден з тим, щоб конкурс проводився за процедурою інтернет-голосування. Всі інші члени РГК, на яких Труба посилається, подали свої заявки і власне кажучи, хотіли цим спонукати його до створення Дисциплінарної комісії. Тому говорити про те, що ця Рада заблокувала питання, це чистої води брехня", - підкреслив Болдін

Нагадаємо, Труба звинуватив членів РГК у блокуванні конкурсу в нову Раду і неможливості створити через це КДК при ДБР.

Як повідомляли Українські Новини, Болдін подав заяву в Національну поліцію з проханням відкрити кримінальне провадження стосовно директора ДБР Романа Труби за підозрою в перевищенні службових повноважень під час припинення діяльності РГК.

Член Ради громадського контролю при Держбюро розслідувань Ярослав Романенко заявляє, що Апеляційний суд відмовив Кабміну та ДБР в розблокуванні голосування з формування нового складу РГК.