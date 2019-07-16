Заступник голови ДБР Буряк про конфлікт у керівництві: напруга зберігається завжди, коли є незаконні дії

Заступник директора Держбюро розслідувань Олександр Буряк заявляє, що у керівництві відомства зберігається напруженість у зв'язку з незаконними діями, які відбуваються останнім часом в ГБР.

Про це він повідомив в інтерв'ю Українським Новинам.

"Напруга зберігається завжди, коли є незаконні дії. Ви знаєте, що ми з першим заступником Директора відкрито стали на бік своїх підлеглих у цій ситуації. Тому що для нас дуже важлива команда професіоналів, яка забезпечить якісну роботу органу в цілому", - заявив Буряк.

Він підкреслив, що "люди чекають від ДБР ефективних розслідувань, а не боротьби заради амбіцій".

Як повідомляли Українські Новини, Буряк вважає незаконними звільнення Трубою керівників підрозділів.

Перший заступник директора ДБР Ольга Варченко заявила, що Труба незаконно звільнив 4 керівників підрозділів бюро.

ГПУ відкрила справу на Трубу за порушення при звільненні 4 керівників підрозділів ДБР.