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16 липня 2019, вівторок, 20:30 8
Силові структури 2019-07-16T20:30:01+03:00
Українські Новини
Заступник голови ДБР Буряк про конфлікт у керівництві: напруга зберігається завжди, коли є незаконні дії

Заступник голови ДБР Буряк про конфлікт у керівництві: напруга зберігається завжди, коли є незаконні дії

Заступник директора Держбюро розслідувань Олександр Буряк заявляє, що у керівництві відомства зберігається напруженість у зв'язку з незаконними діями, які відбуваються останнім часом в ГБР.

Про це він повідомив в інтерв'ю Українським Новинам.

"Напруга зберігається завжди, коли є незаконні дії. Ви знаєте, що ми з першим заступником Директора відкрито стали на бік своїх підлеглих у цій ситуації. Тому що для нас дуже важлива команда професіоналів, яка забезпечить якісну роботу органу в цілому", - заявив Буряк.

Він підкреслив, що "люди чекають від ДБР ефективних розслідувань, а не боротьби заради амбіцій".

Як повідомляли Українські Новини, Буряк вважає незаконними звільнення Трубою керівників підрозділів.

Перший заступник директора ДБР Ольга Варченко заявила, що Труба незаконно звільнив 4 керівників підрозділів бюро.

ГПУ відкрила справу на Трубу за порушення при звільненні 4 керівників підрозділів ДБР.

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