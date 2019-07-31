На Криті пройшов землетрус магнітудою 5,3

Труба узурпує владу, - Попович 13:20

Поліція майже добу не може відкрити справу за фактом нападу на Укрінформ 13:05

В опозиції виступили проти "планів бездумної приватизації" системоутворюючих державних підприємств і банків 13:00

Вранці біля метро "Вокзальна" в черговий раз утворилася величезна черга за жетонами 12:52