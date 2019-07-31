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31 липня 2019, середа, 11:17 22
Події 2019-07-31T13:00:03+03:00
Українські Новини
На Криті пройшов землетрус магнітудою 5,3

На Криті пройшов землетрус магнітудою 5,3

Острів Крит. Фото: pixabay
Острів Крит. Фото: pixabay

Сьогодні вранці, 31 липня, пройшов ще один землетрус за останні тижні в Греції. На цей раз землетрус пройшов на острові Крит. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

Землетрус стався близько 8:00 і відчувався в деяких районах Егейського моря. Епіцентр землетрусу знаходився в 31 км до південного заходу від столиці Криту Іракліона.

Як стверджують туристи, землетрус магнітудою 5,3 бали тривав протягом 4-5 секунд.

Про руйнування будівель або постраждалих поки не повідомляється.

Як повідомляли Українські Новини, в Каліфорнії пройшов землетрус магнітудою 7.1 бали. Стихія зруйнувала будинки, викликала пожежі і пошкодила автодороги.

Раніше через потужний землетрус в Панамі постраждали п'ятеро людей, серед них були діти.

Також у січні 2019 року в Польщі через землетрус загинув шахтар, ще вісім шахтарів були травмовані.

У березні цього року в Японії стався землетрус магнітудою 5,4 бали.

Тим часом землетрус на Філіппінах забрав 15 життів, десятки людей залишилися під завалами.

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