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06 июля 2019, суббота, 22:29 743
Америка 2019-07-06T22:36:13+03:00
Українські Новини
Видео дня: в Калифорнии произошло мощное землетрясение

Видео дня: в Калифорнии произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой в 7.1 балла произошло на юге Калифорнии, США. Стихия разрушила дома, вызвала пожары и повредила автодороги. Дополнительные сотрясения можно ожидать в течение следующих дней и недель.

Об этом пишет "Голос Америки" со ссылкой на АР.

Местные полицейские и пожарные сообщили о значительном количестве звонков с запросами медицинской помощи. В основном люди обращались из-за небольших синяков и царапин.

Это уже второе и наиболее мощное землетрясение в Калифорнии за последнюю неделю.

Самые мощные толчки были зарегистрированы в менее заселенных пустынных районах Калифорнии. Эпицентр землетрясения зарегистрирован в более чем 200 километрах от Лос-Анджелеса. В центре Лос-Анджелеса колебания зданий ощущалось в течение 30 секунд. Сообщается о том, что в небольшом городке Трона стихия разрушила как минимум один дом, также произошли утечки газа в регионе и повреждения фундаментов домов.

Новые землетрясения на юге Калифорнии остаются вероятными, говорит Люси Джонс, сейсмолог Калифорнийского технологического института. Вероятность землетрясения магнитудой до 5 баллов высокая, а вероятность колебаний более 7 баллов около 10%.

Губернатор штата Гэвин Ньюс обратился к центральной власти за помощью и выразил соболезнования жителям Калифорнии, пострадавшим из-за землетрясения.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Китае произошло мощное землетрясение, погибли 12 человек.

В марте в Мексике произошло сильное землетрясение магнитудой 5,5.

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