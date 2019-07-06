Видео дня: в Калифорнии произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой в 7.1 балла произошло на юге Калифорнии, США. Стихия разрушила дома, вызвала пожары и повредила автодороги. Дополнительные сотрясения можно ожидать в течение следующих дней и недель.\r\nОб этом пишет "Голос Америки" со ссылкой на АР.\r\nМестные полицейские и пожарные сообщили о значительном количестве звонков с запросами медицинской помощи. В основном люди обращались из-за небольших синяков и царапин.\r\nЭто уже второе и наиболее мощное землетрясение в Калифорнии за последнюю неделю.\r\nСамые мощные толчки были зарегистрированы в менее заселенных пустынных районах Калифорнии. Эпицентр землетрясения зарегистрирован в более чем 200 километрах от Лос-Анджелеса. В центре Лос-Анджелеса колебания зданий ощущалось в течение 30 секунд. Сообщается о том, что в небольшом городке Трона стихия разрушила как минимум один дом, также произошли утечки газа в регионе и повреждения фундаментов домов.\r\nНовые землетрясения на юге Калифорнии остаются вероятными, говорит Люси Джонс, сейсмолог Калифорнийского технологического института. Вероятность землетрясения магнитудой до 5 баллов высокая, а вероятность колебаний более 7 баллов около 10%.\r\nГубернатор штата Гэвин Ньюс обратился к центральной власти за помощью и выразил соболезнования жителям Калифорнии, пострадавшим из-за землетрясения.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=p9p2-WW0Pts" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=rSsw-WDPmgw" frameborder="0" allowfullscreen>\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее в Китае произошло мощное землетрясение, погибли 12 человек.\r\nВ марте в Мексике произошло сильное землетрясение магнитудой 5,5.