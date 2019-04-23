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Круглый стол: "Выбор-2019: президентские и парламентские выборы"

Круглый стол: "Выбор-2019: президентские и парламентские выборы"

23 апреля 2019, вторник, 10:25 48
Азия 2019-04-23T10:26:10+03:00
Українські Новини
На Филиппинах землетрясение унесло минимум 15 жизней, десятки людей под завалами

На Филиппинах землетрясение унесло минимум 15 жизней, десятки людей под завалами

Землетрясение на Филиппинах. Фото: @tearyixing
Землетрясение на Филиппинах. Фото: @tearyixing

На севере Филиппин произошло мощное землетрясение, которое привело к разрушениям и повреждениям инфраструктуры и унесло жизни не менее 15 человек.

В понедельник, 22 апреля, через мощные подземные толчки десятки тысяч филиппинцев в провинции Пампанга спешно покинули свои дома. Сила подземных толчков составила 6,1 балла по шкале Рихтера, сообщает Геологическая служба США (USGS), пишет DW со ссылкой на AP.

Эпицентр землетрясения находился неподалеку от столицы Филиппин Манилы. Вследствие мощных подземных толчков были разрушены несколько зданий. В одной из уничтоженных катаклизмом многоэтажных сооружений находился супермаркет. По состоянию на утро вторника, 23 апреля, спасателям удалось извлечь из-под завалов уже 15 тел погибших, передает dpa со ссылкой на данные местных властей. Не исключено, что количество погибших еще может значительно возрасти, ведь под завалами оказались десятки людей. Во время поисково-спасательных работ активно применяется спецтехника.

Спасателям удалось извлечь одного пострадавшего живым из-под развалин. Также местные власти приводят цифру в десятки раненых в результате землетрясения. Кроме того, через подземные толчки в провинции начались перебои с энергоснабжением - большинство городов провинции Пампанга остались без электричества.

В результате 23 апреля поступило сообщение о новом мощное землетрясение магнитудой 6,3. На этот раз подземные толчки зафиксировали в центральной части Филиппин, сообщает AP со ссылкой на USGS. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 70,2 километра. Пока о разрушениях и жертвах этого второго землетрясения не сообщается.

Напомним, в марте землетрясение произошло в Греции, подземные толчки были слышны даже в Афинах.

Также в Папуа-Новой Гвинее произошло сильное землетрясение.

Ранее в Перу сейсмологи зафиксировали сильное землетрясение магнитудой 5,5.

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