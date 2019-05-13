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13 мая 2019, понедельник, 12:17 46
Мир 2019-05-13T12:50:05+03:00
Українські Новини
В Панаме произошло мощное землетрясение, есть пострадавшие

В Панаме произошло мощное землетрясение, есть пострадавшие

В Панаме зафиксировали мощное землетрясение, в результате которого пострадали люди. Об этом сообщает Геологическая служба США и Сbsnews.

Подземные толчки были ощутимы на границе Коста-Рики и Панамы. Эпицентр землетрясения находился в 201 км к юго-востоку от столицы Коста-Рики, а его очаг на глубине 19 км. Магнитуда землетрясения достигла 6,1 балла. 

Толчки были такой силы, что в супермаркете упали полки с товарами, а также попадали деревья и были разрушены дома. 

По информации местных спецслужб, пострадало как минимум 5 человек: двое детей 7 и 8 лет, 17-летний парень, две женщины 37 и 98 лет. Пока нет информации о том, в каком состоянии они находятся. Из-за подземных толчков повреждены 4 дома и еще 2 полностью разрушены. 

Предупреждений о возможном цунами в результате землетрясения не было. 

Как сообщали Українські Новини, в Папуа-Новой Гвинее произошло сильное землетрясение.

Ранее в Перу сейсмологи зафиксировали сильное землетрясение магнитудой 5,5.

Также 23 января в Польше произошло землетрясение: был погибший и травмированные. А 22 января, в Индонезии произошло сильное землетрясение.

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