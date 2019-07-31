Рубль продовжує дешевшати в київських обмінниках

У середу, 31 липня, коли долар впав нижче 25 гривень, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в понеділок, 30 липня, не змінився і становив 3,52 грн за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nКурс продажу знизився на 8 копійок і становив 4,08 грн за 10 рублів.\r\nКурс російського рубля в київських обмінниках на 31 липня:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n3,52\r\n4,08\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n3,90\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n2,50\r\n3,90\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, котирування на міжбанку знизилися нижче рівня 25,00 UAH\/USD. Міжбанк відкрився котируваннями на рівні 25,5-25,98 UAH\/USD, після чого котирування почали знижуватися і станом на 11:00 встановилися на 25,93-25,97 UAH\/USD.\r\nТакож долар обвалився до чергового мінімуму 30 липня.