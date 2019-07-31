Рубль продовжує дешевшати в київських обмінниках

У середу, 31 липня, коли долар впав нижче 25 гривень, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в понеділок, 30 липня, не змінився і становив 3,52 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс продажу знизився на 8 копійок і становив 4,08 грн за 10 рублів.

Курс російського рубля в київських обмінниках на 31 липня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,52 4,08 Максимальний 3,90 5,00 Мінімальний 2,50 3,90

Як повідомляли Українські Новини, котирування на міжбанку знизилися нижче рівня 25,00 UAH/USD. Міжбанк відкрився котируваннями на рівні 25,5-25,98 UAH/USD, після чого котирування почали знижуватися і станом на 11:00 встановилися на 25,93-25,97 UAH/USD.

Також долар обвалився до чергового мінімуму 30 липня.