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31 липня 2019, середа, 11:45 16
Економіка 2019-07-31T13:00:02+03:00
Українські Новини
Рубль продовжує дешевшати в київських обмінниках

Рубль продовжує дешевшати в київських обмінниках

Рубль. Фото: uapress.info
Рубль. Фото: uapress.info

У середу, 31 липня, коли долар впав нижче 25 гривень, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в понеділок, 30 липня, не змінився і становив 3,52 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курс продажу знизився на 8 копійок і становив 4,08 грн за 10 рублів.

Курс російського рубля в київських обмінниках на 31 липня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,52 4,08
Максимальний 3,90 5,00
Мінімальний 2,50 3,90

Як повідомляли Українські Новини, котирування на міжбанку знизилися нижче рівня 25,00 UAH/USD. Міжбанк відкрився котируваннями на рівні 25,5-25,98 UAH/USD, після чого котирування почали знижуватися і станом на 11:00 встановилися на 25,93-25,97 UAH/USD.

Також долар обвалився до чергового мінімуму 30 липня.

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