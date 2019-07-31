Після рекордного подорожчання помідорів ціни на них різко обвалилися

Рекордно високі ціни на українські помідори в кінці липня почали знижуватися, повідомляє "Інфо-Шувар".\r\nУ середині липня 2019 ціни на тепличні томати на оптових ринках України зросли до небачених показників 25-35 грн\/кг. В кінці місяця напруга на ринку почала швидко падати, за останні три робочих дні липня ціни на українські помідори впали на 25%.\r\nЗниження ціни цього тижня пов'язано з появою на ринку перших великих партій томатів з відкритого грунту. Сезон збору цієї продукції затримався в середньому на 10 днів, а пропозиція тепличних томатів була обмеженою через підтоплення теплиць Закарпаття.\r\nСьогодні грунтові помідори пропонуються за 9-12 грн\/кг, тепличні томати по 17-20 грн\/кг.\r\nНавіть після помітного зниження ціни на помідори поки залишаються рекордно високими: наприкінці липня 2017-2018 вартість українських томатів була нижче в 2 рази.\r\nНезважаючи на зростання ціни і обмежену пропозицію, порівняно з минулим роком обсяг продажів томатів збільшився на 15% до 4,3 тис. тонн.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, борщовий набір овочів подешевшав на 19 гривень у червні.\r\nРаніше в завезених з Польщі помідорах виявили карантинний організм.