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31 липня 2019, середа, 11:36 16
Економіка 2019-07-31T13:00:02+03:00
Українські Новини
Після рекордного подорожчання помідорів ціни на них різко обвалилися

Після рекордного подорожчання помідорів ціни на них різко обвалилися

Помідори. Фото: pixabay
Помідори. Фото: pixabay

Рекордно високі ціни на українські помідори в кінці липня почали знижуватися, повідомляє "Інфо-Шувар".

У середині липня 2019 ціни на тепличні томати на оптових ринках України зросли до небачених показників 25-35 грн/кг. В кінці місяця напруга на ринку почала швидко падати, за останні три робочих дні липня ціни на українські помідори впали на 25%.

Зниження ціни цього тижня пов'язано з появою на ринку перших великих партій томатів з відкритого грунту. Сезон збору цієї продукції затримався в середньому на 10 днів, а пропозиція тепличних томатів була обмеженою через підтоплення теплиць Закарпаття.

Сьогодні грунтові помідори пропонуються за 9-12 грн/кг, тепличні томати по 17-20 грн/кг.

Навіть після помітного зниження ціни на помідори поки залишаються рекордно високими: наприкінці липня 2017-2018 вартість українських томатів була нижче в 2 рази.

Незважаючи на зростання ціни і обмежену пропозицію, порівняно з минулим роком обсяг продажів томатів збільшився на 15% до 4,3 тис. тонн.

Як повідомляли Українські Новини, борщовий набір овочів подешевшав на 19 гривень у червні.

Раніше в завезених з Польщі помідорах виявили карантинний організм.

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