подписаться на рассылку
25.4 25.8
28.2 28.85
˟
25 июля 2019, четверг, 12:01 265
Экономика 2019-07-25T12:09:07+03:00
Українські Новини
Эксперты объяснили аномально высокие цены на помидоры и рассказали, когда овощи подешевеют

Эксперты объяснили аномально высокие цены на помидоры и рассказали, когда овощи подешевеют

Помидоры. Фото: pixabay
Помидоры. Фото: pixabay

В этом сезоне из-за непогоды в Украине наблюдаются необычно высокие цены на овощи и фрукты, особенно, - на томаты. Из-за ливней на Закарпатье цены на помидоры в три раза дороже, чем в прошлом году, сообщает "Сегодня".

"Даже на юге цены на помидор-сливку рекордно высокие - 18 грн/кг. Таких цен в июле никогда не было на помидор грунтовой", - говорит руководительница департамента "Маркетинг-Аналитика" Оптового рынка "Шувар" Татьяна Гетьман.

Сделало этот сезон овощей и фруктов в Украине особенным несколько факторов. В частности, сказалось сокращение производственных площадей под томаты открытого грунта на юге.

"Последние четыре года перерабатывающие предприятия постоянно сокращали спрос на помидоры открытого грунта. Соответственно, фермеры сокращали производственные площади", - объяснила аналитик.

Кроме того, продолжает Гетьман, на урожай и качество помидоров негативно повлияли дожди и температурные перепады. Теоретически можно было бы насытить рынок тепличным помидором. Но и с этим не сложилось.

"Производственные площади под тепличным помидором тоже сокращались. В главных производственных регионах население выезжает за границу и выращивают меньше. Кроме того, Закарпатье пострадало из-за дождей - было подтопление теплиц", - отмечает Гетьман.

Традиционно в начале августа цены на полевые помидоры снижаются. Как правило, в это время в разгаре сезон консервации. Однако эксперт предостерегает: не стоит ожидать аналогичного прошлогоднему большого удешевления.

"В этот период год назад помидоры уже стоили около 7-8 грн/кг. Мы ожидаем снижения цены, но в сравнении с прошлым годом она будет все таки выше", - прогнозирует аналитик.

Зато банки и крышки уже сейчас продают со скидками.

Как сообщали Українські Новини, зимой в завезенных из Польши помидорах обнаружили карантинный организм.

Тем временем борщевой набор овощей подешевел на 19 гривен в июне.

Больше новостей о: Помидоры Овощи цены на овощи

Архив
Новости
Депутата от БПП Демчака и экс-депутата от ПР Калетника в Винницкой области обошла "Батькивщина" 13:51
Глава Федерации футбола области Пасечный от "Слуги народа" выиграл выборы в парламент у депутата Рады Козыря 13:50
Дождь, гроза и похолодание до +7: перед выходными погода в Украине изменится 13:47 Карта
В Днепропетровской области 16 мандатов забрала "Слуга народа" 13:35 Список
Во Львовской области депутат Рады Кит выиграл выборы у "Свободы" и "Слуги народа" 13:27
больше новостей
ЦИК подсчитал 98,34% бюллетеней: процент у "Слуги народа" вырос 20:16 Обновляется
Украина будет самой холодной страной Европы: синоптик рассказала о погоде в четверг 06:00 Карта
Ирина Фарион. Фото: facebook.com/IrynaFarion
Известные своей ненавистью к русскому языку Фарион и Ницой показали смешные результаты в округах Львовской области 09:12
Жена Климкина готовила для Зеленского Саммит Украина-ЕС 06:16 Документ
Сегодня День Ольги: значение имени, народные традиции и приметы праздника 06:00
больше новостей
Портнов опубликовал видео как Вакарчук в 2015 веселил в Монако московских гостей 13:59 Видео
Труба рассказал, как Порошенко пришел к нему просить перенести свой допрос из-за долгосрочного отпуска 16:09
В Беларуси за символику УПА и портреты Бандеры будут сажать в тюрьму, – СМИ 08:00
Полиция должна допросить Трубу по делам, в которых он фигурирует, - глава Совета общественного контроля при ГБР Болдин 13:38
В Украине начали продавать бюсты Зеленского 09:19 Фото
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok