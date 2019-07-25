Эксперты объяснили аномально высокие цены на помидоры и рассказали, когда овощи подешевеют

В этом сезоне из-за непогоды в Украине наблюдаются необычно высокие цены на овощи и фрукты, особенно, - на томаты. Из-за ливней на Закарпатье цены на помидоры в три раза дороже, чем в прошлом году, сообщает "Сегодня".

"Даже на юге цены на помидор-сливку рекордно высокие - 18 грн/кг. Таких цен в июле никогда не было на помидор грунтовой", - говорит руководительница департамента "Маркетинг-Аналитика" Оптового рынка "Шувар" Татьяна Гетьман.

Сделало этот сезон овощей и фруктов в Украине особенным несколько факторов. В частности, сказалось сокращение производственных площадей под томаты открытого грунта на юге.

"Последние четыре года перерабатывающие предприятия постоянно сокращали спрос на помидоры открытого грунта. Соответственно, фермеры сокращали производственные площади", - объяснила аналитик.

Кроме того, продолжает Гетьман, на урожай и качество помидоров негативно повлияли дожди и температурные перепады. Теоретически можно было бы насытить рынок тепличным помидором. Но и с этим не сложилось.

"Производственные площади под тепличным помидором тоже сокращались. В главных производственных регионах население выезжает за границу и выращивают меньше. Кроме того, Закарпатье пострадало из-за дождей - было подтопление теплиц", - отмечает Гетьман.

Традиционно в начале августа цены на полевые помидоры снижаются. Как правило, в это время в разгаре сезон консервации. Однако эксперт предостерегает: не стоит ожидать аналогичного прошлогоднему большого удешевления.

"В этот период год назад помидоры уже стоили около 7-8 грн/кг. Мы ожидаем снижения цены, но в сравнении с прошлым годом она будет все таки выше", - прогнозирует аналитик.

Зато банки и крышки уже сейчас продают со скидками.

Как сообщали Українські Новини, зимой в завезенных из Польши помидорах обнаружили карантинный организм.

Тем временем борщевой набор овощей подешевел на 19 гривен в июне.