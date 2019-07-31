Долар на міжбанку впав нижче 25 гривень

Котирування на міжбанку знизилися нижче рівня 25,00 UAH\/USD.\r\nПро це Українським Новинам повідомили дилери комерційних банків.\r\nЗа їх словами, міжбанк відкрився котируваннями на рівні 25,5-25,98 UAH\/USD, після чого котирування почали знижуватися і станом на 11:00 встановилися на 24,93-24,97 UAH\/USD.\r\nПри цьому дилери пов'язують зміцнення гривні на міжбанку з купівлею нерезидентами ОВДП.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, гривня на міжбанку продовжує стрімко дорожчати.\r\nТакож у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 30 липня на 19,29 коп. до 25,1925 UAH\/USD, курс купівлі - на 23,44 коп. до 24,7956 UAH\/USD.