Долар на міжбанку впав нижче 25 гривень

Котирування на міжбанку знизилися нижче рівня 25,00 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили дилери комерційних банків.

За їх словами, міжбанк відкрився котируваннями на рівні 25,5-25,98 UAH/USD, після чого котирування почали знижуватися і станом на 11:00 встановилися на 24,93-24,97 UAH/USD.

При цьому дилери пов'язують зміцнення гривні на міжбанку з купівлею нерезидентами ОВДП.

Як повідомляли Українські Новини, гривня на міжбанку продовжує стрімко дорожчати.

Також у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 30 липня на 19,29 коп. до 25,1925 UAH/USD, курс купівлі - на 23,44 коп. до 24,7956 UAH/USD.