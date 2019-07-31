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31 липня 2019, середа, 11:06 18
Економіка 2019-07-31T13:15:02+03:00
Українські Новини
Робота ГТС стабілізована, але надзвичайна ситуація може повторитися, - "Укртрансгаз"

Робота ГТС стабілізована, але надзвичайна ситуація може повторитися, - "Укртрансгаз"

"Укртрансгаз". Фото: phl.com.ua

Оператор газотранспортної системи компанія "Укртрансгаз" повідомляє про стабілізацію роботи газотранспортної системи (ГТС) після того, як заявляв про надзвичайну ситуацію державного рівня.

Про це йдеться в повідомленні "Укртрансгазу", передають Українські Новини.

"Згідно з рішенням комісії з питань надзвичайних ситуацій, "Укртрансгаз" надіслав повідомлення Державній службі з надзвичайних ситуацій України про ліквідацію на об'єктах ГТС надзвичайної ситуації, яку було оголошено 20 червня і класифіковану відомством як техногенну НС державного рівня", - йдеться в ньому.

У повідомленні наголошується, що вирішити ситуацію вдалося завдяки договору "Укртрансгазу" і Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" на поставку 440 млн куб. м газу для виробничо-технічних потреб Оператора ГТС вартістю 2,96 млрд гривень з відстрочкою платежу до 29 лютого 2020 року.

При цьому повідомляється, що надзвичайна ситуація може повторитися через місяць, оскільки такого обсягу газу орієнтовно вистачить до вересня.

"Адже причина виникнення надзвичайної ситуації - критичний фінансовий стан "Укртрансгазу" - залишається невирішеною і вимагає негайного врегулювання з боку Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) і уряду", - наголосили в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" призначив нового т.в.о. президента "Укртрансгазу".

Тим часом "Укртрансгаз" купить у "Нафтогазу" 440 млн куб. м газу за 3 млрд гривень.

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