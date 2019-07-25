"Укртрансгаз" купит у "Нефтегаза" 440 млн куб. м газа за 3 млрд гривен

Оператор газотранспортной системы "Укртрансгаз" намерен договориться с Национальной акционерной компанией "Нефтегаз Украины" о закупке 440 млн куб. м газа за 2,96 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українські Новини.

Согласно тендерной документации, по договору "Нефтегаз" должен будет поставить "Укртрансгазу" 440 млн куб. м газа для обеспечения производственно-технологических потребностей и собственных нужд за 2,96 млрд гривен.

Срок предоставления товара - до 31 июля.

Как сообщали Українські Новини, "Укртрансгаз" договорился с "ЭРУ Трейдинг" о реструктуризации задолженности 1,47 млрд гривен.

В 2019 году в Украине стали добывать больше газа.