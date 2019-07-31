Радник Зеленського заявив депутатам "Слуги народу" в Трускавці, що вони всі ніхто

Один з головних політтехнологів "Слуги народу" Микита Потураєв виступив у Трускавці на лекції для депутатів від партії, повідомляє "Страна".\r\nМодератор представив Потураєва майбутнім депутатам, як "представника ідеологічної групи", і він звернувся до них з емоційною промовою.\r\n"Давайте розберемося, перш ніж почнемо працювати (а я буду працювати разом з вами), хто ми такі. Це дуже важливо. Тобто зараз ви помилково думаєте, що ви всі політики. Це велика помилка. Відповідь: ні. Я працюю з 1996 року і мій перший клієнт була Юлія Володимирівна Тимошенко. Дивіться, є соціологічна цитата з приводу всіх присутніх. Поправка на явку, туди-сюди. Загалом - майже 45. Як це сталося? Як ви тут опинилися? Я вам поясню як. Тому що моя робота пояснювати як. Ви тут опинилися тому, що виборець шукав людей політичної партії "Слуга народу". І йому було все одно, яке прізвище буде вказано в цьому рядку. Ці вибори виграв Володимир Олександрович Зеленський. Вам про це вже говорили, і я хочу звернути на це ще раз вашу увагу: всі ви, і я в тому числі, людина, яка займається політтехнологіями з 1996 року, а багато хто з вас, у цей час, ще в дитячий садок ходили... Всі ви - політично ніхто. Я хочу, щоб це кожен почув. Ви суб'єкти в життя, але політичними суб'єктами ви не є. Що таке партія? Це з англійської означає "частина". Частина суспільства. Ви ще не партія, але вам доведеться нею стати. Вам потрібно стати політичними суб'єктами. Це ваше завдання на цей тиждень. Ми хочемо рівно цього. Я знаю, і повірте, все знають. Про це всі знають. Про це знає Дмитро, про це знає Олександр, про це знаю я. Там хтось уже в телефонах. Я ж це бачу. Хтось думає про те, як поїхати до Львова. Хтось думає про те, як взагалі звалити - ок! Це ваше право. Ви були ніким, але ті, хто залишаться - стануть кимось", - заявив народним обранцям Потураєв.\r\nЗа словами джерела видання в "Слузі народу", виступ Потураєва викликав вельми неоднозначну реакцію серед майбутніх депутатів.\r\n"Багато, м'яко кажучи, ох@їли і перше, що почали уточнювати, а хто такий взагалі Потураєв, який говорить, що ми ніхто? Коли організатори заходу намагалися позиціонувати себе як лідери фракції, це викликало сміх. Коли ж ми почули заяву Потураєва, багато депутатів, особливо мажоритарники, відчули себе ображеними. А яка може бути реакція у дорослих людей? Там же не тільки студенти сидять, а й дорослі зрілі люди, які таких як Потураєв на роботу в пристойне місце не візьмуть. Коротше, лекторський епатаж викликав протилежний ефект", - розповів співрозмовник видання, що був присутній на лекції.\r\nДжерело уточнило, що спробує донести до керівництва партії і Президента думку про те, що не найправильніша стратегія - комунікувати з людьми через настільки дивних посередників як Потураєв або ж Давид Арахамія (4-й номер в списку "Слуги народу").\r\n"Не потрібно між нами, дорослими людьми вибудовувати прошарок в особі "Потураєва-Арахамія", що осяяні ідеями Петра Олексійовича і намагаються монополізувати вплив у фракції. Так не буде", - сказало джерело.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Дубинський назвав некомпетентною однопартійця від "Слуги народу". Раніше Потураєв заявив, що Зеленський може почати наступ на Донбасі.\r\nТим часом новоспечена депутат Ради від "Слуги народу" з'явилася в Трускавці в сарафані елітного бренду.