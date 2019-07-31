Радник Зеленського заявив депутатам "Слуги народу" в Трускавці, що вони всі ніхто

Один з головних політтехнологів "Слуги народу" Микита Потураєв виступив у Трускавці на лекції для депутатів від партії, повідомляє "Страна".

Модератор представив Потураєва майбутнім депутатам, як "представника ідеологічної групи", і він звернувся до них з емоційною промовою.

"Давайте розберемося, перш ніж почнемо працювати (а я буду працювати разом з вами), хто ми такі. Це дуже важливо. Тобто зараз ви помилково думаєте, що ви всі політики. Це велика помилка. Відповідь: ні. Я працюю з 1996 року і мій перший клієнт була Юлія Володимирівна Тимошенко. Дивіться, є соціологічна цитата з приводу всіх присутніх. Поправка на явку, туди-сюди. Загалом - майже 45. Як це сталося? Як ви тут опинилися? Я вам поясню як. Тому що моя робота пояснювати як. Ви тут опинилися тому, що виборець шукав людей політичної партії "Слуга народу". І йому було все одно, яке прізвище буде вказано в цьому рядку. Ці вибори виграв Володимир Олександрович Зеленський. Вам про це вже говорили, і я хочу звернути на це ще раз вашу увагу: всі ви, і я в тому числі, людина, яка займається політтехнологіями з 1996 року, а багато хто з вас, у цей час, ще в дитячий садок ходили... Всі ви - політично ніхто. Я хочу, щоб це кожен почув. Ви суб'єкти в життя, але політичними суб'єктами ви не є. Що таке партія? Це з англійської означає "частина". Частина суспільства. Ви ще не партія, але вам доведеться нею стати. Вам потрібно стати політичними суб'єктами. Це ваше завдання на цей тиждень. Ми хочемо рівно цього. Я знаю, і повірте, все знають. Про це всі знають. Про це знає Дмитро, про це знає Олександр, про це знаю я. Там хтось уже в телефонах. Я ж це бачу. Хтось думає про те, як поїхати до Львова. Хтось думає про те, як взагалі звалити - ок! Це ваше право. Ви були ніким, але ті, хто залишаться - стануть кимось", - заявив народним обранцям Потураєв.

За словами джерела видання в "Слузі народу", виступ Потураєва викликав вельми неоднозначну реакцію серед майбутніх депутатів.

"Багато, м'яко кажучи, ох@їли і перше, що почали уточнювати, а хто такий взагалі Потураєв, який говорить, що ми ніхто? Коли організатори заходу намагалися позиціонувати себе як лідери фракції, це викликало сміх. Коли ж ми почули заяву Потураєва, багато депутатів, особливо мажоритарники, відчули себе ображеними. А яка може бути реакція у дорослих людей? Там же не тільки студенти сидять, а й дорослі зрілі люди, які таких як Потураєв на роботу в пристойне місце не візьмуть. Коротше, лекторський епатаж викликав протилежний ефект", - розповів співрозмовник видання, що був присутній на лекції.

Джерело уточнило, що спробує донести до керівництва партії і Президента думку про те, що не найправильніша стратегія - комунікувати з людьми через настільки дивних посередників як Потураєв або ж Давид Арахамія (4-й номер в списку "Слуги народу").

"Не потрібно між нами, дорослими людьми вибудовувати прошарок в особі "Потураєва-Арахамія", що осяяні ідеями Петра Олексійовича і намагаються монополізувати вплив у фракції. Так не буде", - сказало джерело.

Як повідомляли Українські Новини, Дубинський назвав некомпетентною однопартійця від "Слуги народу". Раніше Потураєв заявив, що Зеленський може почати наступ на Донбасі.

Тим часом новоспечена депутат Ради від "Слуги народу" з'явилася в Трускавці в сарафані елітного бренду.