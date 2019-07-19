Зеленский может начать наступление на Донбассе, – советник президента

Советник президента Украины Владимира Зеленского Никита Потураев заявил, что глава государства может объявить тотальную мобилизацию и отдать армии приказ наступать на Донбассе. Об этом он сказал в интервью "Цензор.НЕТ", видео которого размещено на YouTube.

Потураев говорит о наступлении на 14 минуте 35 сек.

"Владимир Зеленский – человек очень решительный. Если будет необходимо, он даст приказ о всеобщей мобилизации, о том, чтобы защищаться до конца, держаться за каждую пядь земли – да. Для него, конечно, человеческая жизнь очень много значит. Но есть вещи, которые стоят больше", – сообщил Потураев.

Он также добавил, что может сложиться и другая ситуация, при которой Владимир Зеленский отправит ВСУ в наступление.

"Если будет ситуация, при которой будет необходимо двинуться вперед и будет необходимо отдать такой приказ – он его отдаст", – заверил советник президента.

Напомним, Никита Потураев известен тем, что ранее заявлял – Россию нужно называть "Московия", а на Донбассе - рубить головы.