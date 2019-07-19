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19 июля 2019, пятница, 20:45 1268
Политика 2019-07-19T21:12:58+03:00
Українські Новини
Зеленский может начать наступление на Донбассе, – советник президента

Зеленский может начать наступление на Донбассе, – советник президента

Советник президента Украины Владимира Зеленского Никита Потураев заявил, что глава государства может объявить тотальную мобилизацию и отдать армии приказ наступать на Донбассе. Об этом он сказал в интервью "Цензор.НЕТ", видео которого размещено на YouTube.

Потураев говорит о наступлении на 14 минуте 35 сек.

"Владимир Зеленский – человек очень решительный. Если будет необходимо, он даст приказ о всеобщей мобилизации, о том, чтобы защищаться до конца, держаться за каждую пядь земли – да. Для него, конечно, человеческая жизнь очень много значит. Но есть вещи, которые стоят больше", – сообщил Потураев.

Он также добавил, что может сложиться и другая ситуация, при которой Владимир Зеленский отправит ВСУ в наступление. 

"Если будет ситуация, при которой будет необходимо двинуться вперед и будет необходимо отдать такой приказ – он его отдаст", – заверил советник президента. 

Напомним, Никита Потураев известен тем, что ранее заявлял – Россию нужно называть "Московия", а на Донбассе - рубить головы.

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