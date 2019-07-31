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31 липня 2019, середа, 00:03 7
Судова влада 2019-07-31T01:15:01+03:00
Українські Новини
Адвокат заперечує наявність в ДБР кримінальних справ проти Порошенка

Адвокат заперечує наявність в ДБР кримінальних справ проти Порошенка

Адвокат колишнього Президента Петра Порошенка Ігор Головань заперечує наявність у Державного бюро розслідувань (ДБР) кримінальних проваджень проти екс-Президента.

Про це Головань написав у своєму блозі у виданні "Українська правда", передають Українські Новини.

Він спростовує заяву директора ДБР Романа Труби про те, що стосовно Порошенка відкрито 11 кримінальних проваджень.

Головань стверджує, що Порошенко має статус свідка у двох провадженнях.

"Навряд чи хтось може сказати, що кримінальне провадження порушується проти свідка", - написав він.

Крім того, Головань звинуватив працівників ДБР в тому, що вони не надають адвокатам Порошенка інформацію, посилаючись на те, що вони не мають статусу захисника.

Як повідомляли Українські Новини, Держбюро розслідувань знову викликає колишнього Президента Петра Порошенка на допит на 12 серпня.

Раніше суд зобов'язав СБУ розслідувати можливий захоплення влади Петром Порошенком.

Тим часом голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк вважає, що колишній президент Петро Порошенко - ворог судової влади.

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