Адвокат заперечує наявність в ДБР кримінальних справ проти Порошенка

Адвокат колишнього Президента Петра Порошенка Ігор Головань заперечує наявність у Державного бюро розслідувань (ДБР) кримінальних проваджень проти екс-Президента.\r\nПро це Головань написав у своєму блозі у виданні "Українська правда", передають Українські Новини.\r\nВін спростовує заяву директора ДБР Романа Труби про те, що стосовно Порошенка відкрито 11 кримінальних проваджень.\r\nГоловань стверджує, що Порошенко має статус свідка у двох провадженнях.\r\n"Навряд чи хтось може сказати, що кримінальне провадження порушується проти свідка", - написав він.\r\nКрім того, Головань звинуватив працівників ДБР в тому, що вони не надають адвокатам Порошенка інформацію, посилаючись на те, що вони не мають статусу захисника.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Держбюро розслідувань знову викликає колишнього Президента Петра Порошенка на допит на 12 серпня.\r\nРаніше суд зобов'язав СБУ розслідувати можливий захоплення влади Петром Порошенком.\r\nТим часом голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк вважає, що колишній президент Петро Порошенко - ворог судової влади.