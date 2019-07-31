підписатися на розсилку
25.1 25.45
27.8 28.4
˟
  • Головна
  • Новини
  • Життя
  • Холодне повітря охопить більшість областей України: синоптик розповіла про погоду на початку серпня
31 липня 2019, середа, 06:00 23 Карта
Життя 2019-07-31T08:45:02+03:00
Українські Новини
Холодне повітря охопить більшість областей України: синоптик розповіла про погоду на початку серпня

Холодне повітря охопить більшість областей України: синоптик розповіла про погоду на початку серпня

Дощ. Фото: pixabay
Дощ. Фото: pixabay

Липень в Україні завершується поширенням холодного повітря та короткочасними дощами з локальними грозами в деяких областях.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"У середу, 31 липня, температура повітря на Півночі та північному сході - Чернігівщина, Харківщина, північні райони Київщини - становитиме скромні +18...+22 градуси.

У більшості областей протягом дня буде комфортно, +22...+27 градусів", - повідомила Діденко.

За її словами, на півдні України, на Закарпатті, у Дніпрі та районах, у Кропивницькому та околицях, у Донецькій області ще утримається спекотна погода, +27...+32 градуси, хоча вже 1 серпня і в цих областях посвіжішає на 3-6 градусів.

При цьому короткочасні дощі з локальними грозами в середу пройдуть у західних областях, на сході та місцями в Дніпропетровській області. У більшості областей суттєві опади малоймовірні.

"У Києві липень помахає нам ручкою в обнімку із чудовою погодою, протягом дня очікуються комфортні +24 градуси, сонечко і білі хмарки", - розповіла синоптик.

У подальшому ж спеки в Києві не передбачається.

"1-го серпня температура повітря стрибоне навіть до холоду, до +18...+20 градусів, але потім погода вирівняється, буде десь у межах +22...+26 градусів. Спеки не буде, буде комфортне тепло", - повідомила Діденко.

Карта: Наталя Діденко/FacebookКарта: Наталка Діденко/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, в Україну йде холодний атмосферний фронт на зміну спеці.

Крім того, синоптики спрогнозували погоду до жовтня а в серпні українців чекають заморозки і спека.

Більше новин про: Погода Прогноз погоди погода в Україні

Архів
Новини
В Ірпені мотоцикл влетів в огорожу: водій впав під мікроавтобус і загинув 08:49
Три іномарки і автобус не розминулися на Оболоні: маленькі діти і жінка в лікарні 08:30
Омелян в червні заробив майже на 30 тис. гривень менше держсекретаря Мінінфраструктури 08:20
Аваков потроїв оклад завдяки "інтенсивній праці" та відрядним у червні 08:00 Документ
Названо топ-10 найпопулярніших спеціальностей серед абітурієнтів 07:00
більше новин
Ірина Аллахвердієва. Фото: Ганна Стешенко/Facebook
Новоспечена депутат Ради від "Слуги народу" з'явилася в Трускавці в сарафані елітного бренду 14:14
Дмитро Купріян - другий праворуч. Фото: сайт
Справа МН17: Бойовик "ДНР", що вкрав трейлер для перевезення "Бука", вийшов на свободу 09:01
Глуховерю звільнили: в. о. начальника ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області призначили Васицкого 14:09
Активіста, який стрибнув на капот авто Порошенка, викликали на допит 16:30
"Зелені" та ДП "Гарантований покупець" закликають суд розблокувати виплати ВДЕ 19:10
більше новин
Дмитро Купріян - другий праворуч. Фото: сайт
Справа МН17: Бойовик "ДНР", що вкрав трейлер для перевезення "Бука", вийшов на свободу 09:01
Ірина Аллахвердієва. Фото: Ганна Стешенко/Facebook
Новоспечена депутат Ради від "Слуги народу" з'явилася в Трускавці в сарафані елітного бренду 14:14
Зеленський звільнив Короля Артура 11:22
Чорне море вдвічі брудніше за Середземне, - дослідження 16:58
Кличко протестує проти звільнення за тією ж процедурою, за якою він був призначений, - Богдан 13:36
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok