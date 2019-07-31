Холодне повітря охопить більшість областей України: синоптик розповіла про погоду на початку серпня

Липень в Україні завершується поширенням холодного повітря та короткочасними дощами з локальними грозами в деяких областях.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"У середу, 31 липня, температура повітря на Півночі та північному сході - Чернігівщина, Харківщина, північні райони Київщини - становитиме скромні +18...+22 градуси.

У більшості областей протягом дня буде комфортно, +22...+27 градусів", - повідомила Діденко.

За її словами, на півдні України, на Закарпатті, у Дніпрі та районах, у Кропивницькому та околицях, у Донецькій області ще утримається спекотна погода, +27...+32 градуси, хоча вже 1 серпня і в цих областях посвіжішає на 3-6 градусів.

При цьому короткочасні дощі з локальними грозами в середу пройдуть у західних областях, на сході та місцями в Дніпропетровській області. У більшості областей суттєві опади малоймовірні.

"У Києві липень помахає нам ручкою в обнімку із чудовою погодою, протягом дня очікуються комфортні +24 градуси, сонечко і білі хмарки", - розповіла синоптик.

У подальшому ж спеки в Києві не передбачається.

"1-го серпня температура повітря стрибоне навіть до холоду, до +18...+20 градусів, але потім погода вирівняється, буде десь у межах +22...+26 градусів. Спеки не буде, буде комфортне тепло", - повідомила Діденко.

Карта: Наталка Діденко/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, в Україну йде холодний атмосферний фронт на зміну спеці.

Крім того, синоптики спрогнозували погоду до жовтня а в серпні українців чекають заморозки і спека.