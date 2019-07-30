В Украину идет холодный атмосферный фронт на смену жаре: синоптик предупредила о дождливой неделе

Со вторника, 30 июля, в Украину придет холодный атмосферный фронт, который принесет снижение температуры, дожди и грозы.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"30 июля начнет распространяться более прохладный воздух. В северных областях и на Западе Украины, а также в Харьковской области температура воздуха снизится и составит +25...+28 градусов", - сообщила Диденко.

По ее словам, в южной части, в центральных областях, в Донецкой и Луганской областях жара во вторник еще задержится - днем ожидается +29...+33 градуса.

"Однако уже и здесь 31 июля ожидается понижение температуры, за исключением юга. И уже 1 августа по всей Украине жары не будет - предполагается умеренно теплая погода, а на севере и северо-востоке даже ниже 20 градусов", - рассказала синоптик.

При этом кратковременные дожди с грозами 30 июля будут тянуться за фронтом.

Как сообщила Диденко, утром и днем ​​вторника дожди вероятны на западе, севере и в центре, а в течение дня и к вечеру фронт будет прогибаться в южном направлении и, соответственно, грозовые дожди охватят юг и восток.

В Киеве же 30 июля жара ослабеет до +26 градусов. В дальнейшем температура воздуха в столице снизится еще на несколько градусов. Кратковременные дожди с грозами возможны локально.

"Так что ближайшую неделю, а особенно выходные, 3-4 августа, в Киеве будут достаточно свежими. Поэтому ловим сегодня летнюю жару, потому что завтра за ней придется ехать на юг", - посоветовала синоптик.

Карты: Наталья Диденко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, синоптик предупредила о резком похолодании. Кроме того, в августе украинцев ждут заморозки и жара.

Тем временем синоптики спрогнозировали погоду до октября.