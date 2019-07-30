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30 июля 2019, вторник, 14:34 14 Карта
Жизнь 2019-07-30T14:35:36+03:00
Українські Новини
Ливни и ночное похолодание до +10: погода в последний день июля будет "осенней"

Ливни и ночное похолодание до +10: погода в последний день июля будет "осенней"

Дождь. Фото: reading
Дождь. Фото: reading

В то время, как в Украину идет холодный атмосферный фронт на смену жаре, 31 июля в Киеве переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +23…+25 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, кратковременный дождь, местами грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +13..+20 градусов, днем +23..+29 градусов.

В Карпатах кратковременный дождь, температура воздуха ночью +12..+17 градусов, днем +18..+23 градуса.

В Моршине кратковременный дождь, температура воздуха ночью +14..+16 градусов, днем +26..+28 градуса.

В Трускавце кратковременный дождь, температура воздуха ночью +15..+17 градусов, днем +24..+26 градусов.

В Сваляве кратковременный дождь, температура воздуха ночью +15..+17 градусов, днем +25..+27 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +10..+17 градусов, днем +20…+26 градусов.

В центре Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +14..+20 градусов, днем +23..+31 градус.

На востоке Украины переменная облачность, кратковременный дождь, местами грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +14..+19 градусов, днем +24..+29 градусов.

На юге Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +19..+24 градуса, днем +29..+34 градуса.

В Крыму переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +19..+24 градуса, днем +29..+34 градуса.

В Ялте местами кратковременный дождь, температура ночью +21..+23 градуса, днем +31..+33 градуса.

30 июля на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +24...+27 градусов, вблизи Одессы +22 градуса, в Днепре в пределах Киева +23 градуса.

Карта: УкргидрометцентрКарта: Укргидрометцентр

Как сообщали Українські Новини, со вторника в Украине начнет холодать и прольются дожди.

Также синоптики спрогнозировали погоду на три месяца.

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