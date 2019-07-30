Ливни и ночное похолодание до +10: погода в последний день июля будет "осенней"

В то время, как в Украину идет холодный атмосферный фронт на смену жаре, 31 июля в Киеве переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +23…+25 градусов.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины переменная облачность, кратковременный дождь, местами грозы, ветер северо-западный, 5-10 м\/с, днем местами шквалы 15-20 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +13..+20 градусов, днем +23..+29 градусов.\r\nВ Карпатах кратковременный дождь, температура воздуха ночью +12..+17 градусов, днем +18..+23 градуса.\r\nВ Моршине кратковременный дождь, температура воздуха ночью +14..+16 градусов, днем +26..+28 градуса.\r\nВ Трускавце кратковременный дождь, температура воздуха ночью +15..+17 градусов, днем +24..+26 градусов.\r\nВ Сваляве кратковременный дождь, температура воздуха ночью +15..+17 градусов, днем +25..+27 градусов.\r\nНа севере Украины переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +10..+17 градусов, днем +20…+26 градусов.\r\nВ центре Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, грозы, ветер северо-западный, 5-10 м\/с, местами шквалы 15-20 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +14..+20 градусов, днем +23..+31 градус.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, кратковременный дождь, местами грозы, ветер северо-западный, 5-10 м\/с, днем местами шквалы 15-20 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +14..+19 градусов, днем +24..+29 градусов.\r\nНа юге Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м\/с, днем местами шквалы 15-20 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +19..+24 градуса, днем +29..+34 градуса.\r\nВ Крыму переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5-10 м\/с, днем местами шквалы 15-20 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +19..+24 градуса, днем +29..+34 градуса.\r\nВ Ялте местами кратковременный дождь, температура ночью +21..+23 градуса, днем +31..+33 градуса.\r\n30 июля на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +24...+27 градусов, вблизи Одессы +22 градуса, в Днепре в пределах Киева +23 градуса.\r\nКарта: Укргидрометцентр\r\nКак сообщали Українські Новини, со вторника в Украине начнет холодать и прольются дожди.\r\nТакже синоптики спрогнозировали погоду на три месяца.