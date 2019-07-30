Цемаха оглушили рукояткою пістолета, обкололи психотропами і вивезли в Україну, - захист

Захист колишнього начальника ППО" Слов'янської бригади самопроголошеної "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха якого СБУ затримала в кінці червня, заявляє, що правоохоронці застосували до нього сильнодіючі психотропні речовини.

Про це сказав його адвокат Роман Гонтарєв на засіданні апеляційного суду, передають Українські Новини.

За його словами, Цемах був затриманий українськими спецслужбами 27 червня в окупованому Сніжному.

Адвокат зазначив, що підсудний був приголомшений рукояткою пістолета і йому зробили ін'єкції невідомої речовини, а потім вивезли з окупованої території через пункт пропуску "Маріїнка" (Донецька область).

Адвокат запевняє, що психотропні речовини застосовували до Цемаху і під час транспортування до Києва.

"Під час його доставки правоохоронцями були неодноразово застосовані сильнодіючі психотропні речовини для придушення його волі", - сказав захисник.

При цьому він зазначив, що на даний момент не може довести даний факт.

Як повідомляли Українські Новини, екс-бойовики "ДНР" Цемах і Купріян будуть свідчити по відеозв'язку в голладском суді.

17 липня СБУ заявила, що встановила і затримала колишнього бойовика "ДНР", причетного до транспортування зенітно-ракетного комплексу "Бук", з якого був збитий літак Malaysia Airlines на Донбасі.

19 червня Міжнародна слідча група висунула підозра колишньому "міністра оборони" "ДНР" Ігорю Гиркину (Стрелкову) і ще 3 бойовикам в причетності до краху літака Malaysia Airlines.