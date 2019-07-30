У нього вже все позаду, - Гройсман про Порошенка

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що у екс-президента Петра Порошенка все позаду, тому що замість служіння державі він займався узурпацією влади.

Про це Гройсман написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Прочитав інтерв'ю Петра Олексійовича для "Української правди". Схоже, він так і не зробив для себе висновків з усього, що сталося останнім часом. Як, на жаль, так і не зрозумів, чому я не пішов на вибори разом з ним. Насправді є велика різниця між правдою і брехнею, служінням державі і людям і створенням схем власного збагачення, демократією та узурпацією влади, гонитвою за грішми і моральними цінностями", - написав він.

Гройсман зазначив, що не зміг реалізувати все задумане через підходи Порошенка.

"Мені шкода, що великою надією і підтримкою людей він пожертвував заради своїх приватних інтересів. Врешті і я теж не зміг з огляду на його підходи реалізувати все те, що мав намір зробити. І саме тому нам не по дорозі. Що ж, у нього вже все позаду. Але я впевнений - в України все ще попереду", - вважає прем'єр.

Як повідомляли Українські Новини, Володимир Гройсман доручив міністрам готуватися до передачі справ новому Кабінету Міністрів,, який буде сформований новою Верховною Радою, вибори до якої пройшли 21 липня.

Тим часом Гройсман пропонував більш ніж в 2 рази скоротити кількість членів Кабміну.