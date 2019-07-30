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30 липня 2019, вівторок, 20:40 17
Судова влада 2019-07-30T21:45:01+03:00
Українські Новини
Я не боюся підозри, але все має бути в рамках закону, - глава ОАК Павло Вовк

Я не боюся підозри, але все має бути в рамках закону, - глава ОАК Павло Вовк

Голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк заявив, що про повістку в Генпрокуратуру він дізнався з Фейсбуку Лариси Сарган, а не так, як це повинно бути згідно норм КПК. Про це він написав у себе в Facebook.

"Тільки що дізнався, що ГПУ викликає мене для проведення процесуальних дій: вручення підозри і допиту. Здивований, що про порядок я дізнався з Фейсбуку Лариси Сарган, а не так, як це повинно бути згідно з нормами КПК. Мені відверто сумно, що в стінах Генпрокуратури піар переміг закон і здоровий глузд. Складається враження, що повістка була виписана ГПУ виключно на вимогу "грантових зрадолюбов". Я публічно заявляв і ще раз підкреслюю: Я не боюся вручення підозри. Більше того, я особисто закликав саме до законним процесуальним діям. Вручення підозри – це єдина законна можливість довести абсурдність ситуації, яку штучно створили Ситник і Горбатюк. Ця справа є вигаданою, юридично безперспективною і є останньою спробою старої влади втрутитися в суддівську незалежність", - заявив Вовк.

Нагадаємо, що Генпрокуратура викликає голову Окружного адмінсуду Києва Вовка і ще трьох суддів ОАСК на допит і для вручення підозр.

Вовк вважає, що аудіозаписи Національного антикорупційного бюро нібито з його голосом у справі про можливе втручання суду в роботу держорганів, змонтовані, а розмови спотворені.

Крім того, Вовк переконаний, що нинішнє керівництво країни в особі президента Володимира Зеленського та його команди не має відношення до обшуків в суді і кримінального переслідування суддів.

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