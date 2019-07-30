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  • Адміністрація Порошенка просила суд дозволити прослуховування послів Франції, Німеччини, Білорусі та місії МВФ в Україні, - Портнов
30 липня 2019, вівторок, 19:51 17
Політика 2019-07-30T21:30:02+03:00
Українські Новини
Адміністрація Порошенка просила суд дозволити прослуховування послів Франції, Німеччини, Білорусі та місії МВФ

Адміністрація Порошенка просила суд дозволити прослуховування послів Франції, Німеччини, Білорусі та місії МВФ в Україні, - Портнов

Адміністрація Порошенка супроводжувала телефонними дзвінками клопотання правоохоронців на санкціонування прослуховування іноземних дипломатів, послів Франції, Німеччини, Білорусі та місії МВФ в Україні. Про це повідомляє юрист, колишній перший заступник глави Адміністрації Президента України Андрій Портнов повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Друзі, сьогодні мав розмову з Антоном Чернушенком - колишнім керівником апеляційного суду Києва, за заявою якого ДБР почалося розслідування фактів грубого втручання Порошенка і заступника глави його адміністрації Філатова в діяльність суду. Антон Чернушенко ще раз підтвердив дані, що адміністрація Порошенка супроводжувала телефонними дзвінками клопотання правоохоронців на санкціонування прослуховування іноземних дипломатів, послів Франції, Німеччини, Білорусі та місії МВФ в Україні. Крім того, він письмово підтвердив пряме втручання Порошенка в судовий спір щодо розподілу акцій компанії Нафтогазвидобування і вплив на прийняття судом рішень щодо арешту акцій однієї з найбільших агропромислових компаній. За цими епізодами ми склали план процесуальних дій і координації юридичної роботи. Друзі, це ще одна кримінальна справа по якій Порошенку і Філатову потрібно буде провести час у вже звичному для себе слідчому порядку. Фігурантам потрібно готуватися до допитів і санкцій тепер ще й по цій справі. У повній відповідності з їх правоохоронною і судовою реформою", - повідомив Портнов.

Нагадаємо, що раніше поліція встановила, що Портнов не давав неправдивих відомостей у заявах про злочини Порошенка.

11 липня ДБР викликало Порошенка на допит по справі "Кузні на Рибальському".

9 липня слідчі ДБР підготували клопотання на арешт всього рухомого і нерухомого майна заводу "Кузня на Рибальському".

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