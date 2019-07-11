ГБР вызвало Порошенко на допрос по делу "Кузни на Рыбальском", - Портнов

"Уважаемые друзья, информирую, что Порошенко официально вызван на допрос в Государственное бюро расследований по делу об отмывании преступных доходов и легализации в офшорах акций завода Кузня на Рыбальском. Дата допроса - среда 17 июля, 9-30 утра." Об этом на своей персональной странице в социальной сети написал адвокат Андрей Портнов.

Кроме того, он пригласил всех "благодарных граждан встречать фигуранта к этому времени на крыльце ГБР. Перечень вопросов, которые граждане смогут задать главному государственному преступнику опубликую сегодня чуть позже."

"Самому фигуранту необходимо подготовить предметы первой необходимости, мыльные принадлежности, средства гигиены, матрас и два комплекта тёплых вещей в вертикальную полоску", - с сарказмом резюмировал свой пост Андрей Портнов.