ГБР намерено арестовать все имущество и акции "Кузни"

Следователи Госбюро расследований подготовили ходатайство на арест всего движимого и недвижимого имущества завода "Кузня на Рыбальском" (бывшая Ленинская кузня), а также его акций, сообщает "Страна" со ссылкой на источники в Генпрокуратуре.\r\nВчера следователи направили этот документ на согласование в ГПУ.\r\nПосле получения согласование документ уйдет в суд.\r\nЭтот завод принадлежал Петру Порошенко и его бизнес-партнеру Игорю Кононенко (член фракции БПП). Но в ноябре 2018 года они продали его Сергею Тигипко за 300 миллионов долларов.\r\nВ конце мая известный юрист Андрей Портнов подал в ГБР заявление о совершении преступления Петром Порошенко. Он считает, что экс-президент этой сделкой отмыл доходы, полученные преступным путем.\r\n"Мы должны проверить сделку, которую якобы провели за $300 млн Тигипко и Порошенко, – это явная отмывка незаконно похищенных средств. Она проходила через офшорные компании, и мы понимаем уже всю комбинацию. Поэтому, если на основании нашей информации правоохранительные органы обратятся в суд, они могут уже поставить вопрос об аресте всех активов Порошенко ", - заявлял Портнов.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Тигипко заявил, что купил у Порошенко "Кузню", чтобы построить жилой массив и большой ТРЦ.\r\nСМИ писали, что на "Кузня", принадлежащая Порошенко, закупила у России конструкций на 160 млн гривен. Луценко заявлял, что контрабандные запчасти из РФ поставлялись на "Кузню" и были успешно установлены на БТРы.