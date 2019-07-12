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12 июля 2019, пятница, 14:43 248
Силовые структуры 2019-07-12T14:52:29+03:00
Українські Новини
Полиция установила, что Портнов не давал ложных сведений в заявлениях о преступлениях Порошенко

Полиция установила, что Портнов не давал ложных сведений в заявлениях о преступлениях Порошенко

Андрей Портнов. Фото: facebook.com/portnov.andrey.ukraine
Андрей Портнов. Фото: facebook.com/portnov.andrey.ukraine

Национальная полиция Украины установила отсутствие ложных сведений в заявлениях о преступлениях бывшего Президента Украины Петра Порошенко.

Об этом юрист, бывший первый заместитель главы Администрации Президента Украины Андрей Портнов сообщил на своем Telegram-канале.

"Уважаемые друзья, в последние пять лет я много раз говорил, что кое-кто очень тупой и неспособный спрогнозировать развитие событий дальше первого шага. Поэтому, когда Порошенко сообщил, что в отношении меня начато уголовное производство о якобы неправдивых заявлениях в ГБР о совершении ним преступлений, он должен был спрогнозировать, что во втором шаге он получит еще один быстрый удар - постановление о закрытии этого дела, которое приведет к дополнительной юридической и информационной легализации моих действий.

В конечном итоге фигурант переиграл сам себя и теперь юридически установлено, что никаких ложных сведений, предоставленных мной правоохранителям о его преступной деятельности нет. Дорога открыта", - написал Портнов.

Как сообщали Українські Новини, 11 июля ГБР вызвало Порошенко на допрос по делу "Кузни на Рыбальском".

9 июля следователи ГБР подготовили ходатайство на арест всего движимого и недвижимого имущества завода "Кузня на Рыбальском".

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