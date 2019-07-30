Наприкінці серпня в Україну прийдуть перші заморозки

Початок серпня в Україні буде досить спекотним, проте вже в кінці місяця в деяких областях можливі заморозки. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

"Середня місячна температура серпня становить +17...+20 градусів, у південних областях та Приазов'ї місцями +21...+23 градуси, в Карпатах і горах Криму +11...+16 градусів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, максимально температура може піднятися до +42 градусів, у горах – до +33.

"Абсолютний мінімум – +1...+7 градусів тепла, на півдні до +11 градусів, у західних, північних, східних та Запорізькій областях місцями 0...-2 морозу. Заморозки на поверхні грунту вірогідні в кінці місяця в Україні, крім більшості центральних, південних областей та Криму", – зазначили в Укргідрометцентрі.

Очікується місячна кількість опадів 36-84 мм, у Карпатах - 104-122 мм, що в межах середніх багаторічних значень".

Як повідомляли Українські Новини, холодний фронт змусить дістати пледи: синоптик попередила про різке похолодання в Україні.

34-градусна спека зміниться істотним похолоданням.

Тим часом синоптики спрогнозували погоду на три місяці а в серпні українців чекають як заморозки, так і спека.