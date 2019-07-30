підписатися на розсилку
25.1 25.45
27.8 28.4
˟
30 липня 2019, вівторок, 17:40 16
Судова влада 2019-07-30T19:45:02+03:00
Українські Новини
Екс-перший заступник начальника одеської поліції сам здався САП

Екс-перший заступник начальника одеської поліції сам здався САП

Колишній перший заступник начальника поліції Головного управління Національної поліції Одеській області Костянтин Гейко сам прийшов і здався в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Він сам прийшов до САП. У НАБУ не пішов, а пішов у антикорупційну прокуратуру", - сказав співрозмовник.

За його словами, його одразу затримали і вручили підозру.

Від показань відмовився.

Прокуратура проситиме суд взяти його під варту з встановленням застави 20 млн гривень.

Суд у мірі запобіжного заходу відбудеться 31 липня.

Як повідомляли Українські Новини, Спеціалізована антикорупційна прокуратура має намір подати апеляційну скаргу на рішення Солом'янського районного суду Києва, який обрав запобіжний захід для колишнього начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитра Головіна у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Головін підозрюється в розкраданні великої партії сигарет, які були речовим доказом у кримінальному провадженні.

Більше новин про: САП Корупція Костянтин Гейко

Архів
Новини
Самовисуванця Андрія Аксьонова молодики в футболках з написом
Інформаційне агентство "Укрінформ" напали невідомі: постраждало 3 журналіста 19:40
У морі біля берегів чилійській Патагонії пролилося 40 000 літрів нафти 19:16
"Зелені" та ДП "Гарантований покупець" закликають суд розблокувати виплати ВДЕ 19:10
Комітет кредиторів зобов'язав "Центренерго" погоджувати всі істотні угоди 18:44
Посла ЄС запросили в Маріуполь подивитися як розвивається місто 18:34
більше новин
Ірина Аллахвердієва. Фото: Ганна Стешенко/Facebook
Новоспечена депутат Ради від "Слуги народу" з'явилася в Трускавці в сарафані елітного бренду 14:14
"Укроборонпром" втримав ринок Таїланду за рахунок деполітизації керівництва 07:01
Дмитро Купріян - другий праворуч. Фото: сайт
Справа МН17: Бойовик "ДНР", що вкрав трейлер для перевезення "Бука", вийшов на свободу 09:01
Глуховерю звільнили: в. о. начальника ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області призначили Васицкого 14:09
На матч Зеленський прийшов зі своєю дочкою Олександрою і главою адміністрації Президента Андрієм Богданом. Скріншот Футбол 1
Зеленський і Богдан прийшли дивитися Суперкубок України "Динамо" - "Шахтар" 23:22
більше новин
Дмитро Купріян - другий праворуч. Фото: сайт
Справа МН17: Бойовик "ДНР", що вкрав трейлер для перевезення "Бука", вийшов на свободу 09:01
Ірина Аллахвердієва. Фото: Ганна Стешенко/Facebook
Новоспечена депутат Ради від "Слуги народу" з'явилася в Трускавці в сарафані елітного бренду 14:14
Зеленський звільнив Короля Артура 11:22
Майбутній депутат від
"Слуги народу" приїхали в Трускавець вчитися бути депутатами 19:50
Кличко протестує проти звільнення за тією ж процедурою, за якою він був призначений, - Богдан 13:36
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok