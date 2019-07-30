Екс-перший заступник начальника одеської поліції сам здався САП

Колишній перший заступник начальника поліції Головного управління Національної поліції Одеській області Костянтин Гейко сам прийшов і здався в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Він сам прийшов до САП. У НАБУ не пішов, а пішов у антикорупційну прокуратуру", - сказав співрозмовник.

За його словами, його одразу затримали і вручили підозру.

Від показань відмовився.

Прокуратура проситиме суд взяти його під варту з встановленням застави 20 млн гривень.

Суд у мірі запобіжного заходу відбудеться 31 липня.

Як повідомляли Українські Новини, Спеціалізована антикорупційна прокуратура має намір подати апеляційну скаргу на рішення Солом'янського районного суду Києва, який обрав запобіжний захід для колишнього начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитра Головіна у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Головін підозрюється в розкраданні великої партії сигарет, які були речовим доказом у кримінальному провадженні.