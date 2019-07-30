Екс-перший заступник начальника одеської поліції сам здався САП

Колишній перший заступник начальника поліції Головного управління Національної поліції Одеській області Костянтин Гейко сам прийшов і здався в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.\r\nПро це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.\r\n"Він сам прийшов до САП. У НАБУ не пішов, а пішов у антикорупційну прокуратуру", - сказав співрозмовник.\r\nЗа його словами, його одразу затримали і вручили підозру.\r\nВід показань відмовився.\r\nПрокуратура проситиме суд взяти його під варту з встановленням застави 20 млн гривень.\r\nСуд у мірі запобіжного заходу відбудеться 31 липня.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Спеціалізована антикорупційна прокуратура має намір подати апеляційну скаргу на рішення Солом'янського районного суду Києва, який обрав запобіжний захід для колишнього начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитра Головіна у вигляді цілодобового домашнього арешту.\r\nГоловін підозрюється в розкраданні великої партії сигарет, які були речовим доказом у кримінальному провадженні.