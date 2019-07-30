В аеропортах "Київ" і "Запоріжжя" проходять обшуки

Державне бюро розслідувань (ДБР) спільно з Державною службою фіскальної та Генеральною прокуратурою проводить обшуки в Міжнародному аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського і "Міжнародному аеропорту "Запоріжжя", а також у приміщеннях митниці.

Про це перший заступник директора ДБР Ольга Варченко написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Варченко написала, що правоохоронці перевіряють посадових осіб Київської міської митниці, які підозрюються у зловживанні службовим становищем.

"За нашою інформацією, вони пропустили через митний контроль літак однієї з авіакомпаній, не здійснивши належним чином його перевірку і не оформивши його у відповідності з процедурою", - повідомила вона.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, міжнародний аеропорт "Київ" імені Ігоря Сікорського заявляє, що на час реконструкції злітної смуги всі авіакомпанії перенесуть рейси в міжнародний аеропорт "Бориспіль" (Київська область).

2 липня в міжнародних аеропортах Києва було затримано 17 рейсів на виліт і 1 рейс було скасовано.