Отмены не будет: все авиакомпании переносят рейсы из "Жулян" в "Борисполь" на время ремонта

Международный аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского заявляет, что на время реконструкции взлетной полосы все авиакомпании перенесут рейсы в международный аэропорт "Борисполь" (Киевская область).

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба аэропорта.

"Все авиакомпании переносят рейсы в "Борисполь". Никто не отменяет рейсы", - сказала она.

В свою очередь международный аэропорт "Борисполь" (Киевская область) отметил, что сентябрьское увеличение количества рейсов, которое состоится на время ремонта в "Киеве", является плановым и аэропорт справится с дополнительной нагрузкой.

"Аэропорт не первый раз будет работать в условиях ситуативного увеличения количества рейсов и точно справится с поставленной задачей. Заранее разработана концепция распределения рейсов, пока получаем запросы от авиакомпаний", - сказал первый заместитель генерального директора аэропорта "Борисполь" Евгений Дыхне.

При этом он отметил, что для обработки и распределения рейсов, подведения организационных итогов необходимо некоторое время.

Аэропорт "Киев" намерен закрыться на реконструкцию взлетно-посадочной полосы со 2 по 12 сентября.

При этом в пресс-службе добавили, что на время реконструкции администрацией будет использована запасная полоса в аэропорту "Борисполь".

Стоимость работ оценивается в 33 млн гривен.

Как сообщали Українськi Новини, "бориспольский экспресс" с начала запуска перевез 6,6% пассажиров аэропорта.

Тем временем 2 июля в международных аэропортах Киева было задержано 17 рейсов на вылет и 1 рейс был отменен.