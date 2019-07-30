Суд заарештував затриманий в Одеській області російський танкер Neyma

Приморський районний суд Одеси заарештував затриманий в Одеській області російський танкер Neyma, який блокував українські кораблі в Керченській протоці.

Про це повідомив заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор Анатолій Матіос у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"За результатами розгляду відповідного клопотання судом накладено арешт на зазначене судно разом з вилученими під час обшуку документами", - написав він.

Матіос спростував інформацію про нібито незаконне проведення слідчих дій на судні українськими правоохоронцями, так як судно після проходження ним прикордонного та митного контролю на території України вважається таким, що має відкриту кордон.

У повідомленні зазначається, що згідно з нормами чинних міжнародних договорів, ратифікованих як Росією, так і Україною, необхідність в отриманні згоди або дозволу представника дипломатичного представництва або консульської установи іноземної держави для проведення на території України слідчих дій на морському або річковому транспорті не передбачена.

Як повідомляли Українські Новини, СБ України і прокуратури затримали в Одеській області російський танкер NEYMA, який блокував українські кораблі в Керченській протоці.

Пізніше Ірина Геращенко повідомила, що екіпаж затриманого російського танкера відпустили.