Найпоширеніші укуси комах: як захистити себе на відпочинку і вдома

Збираючись на пікнік потріно знати та пам'ятати про найпоширеніші та найвідоміші типи укусів, на які масово скаржаться жителі України і Європи. Для того, щоб вберегти себе та своїх близьких, у цій добірці зібрана основна інформація про найпоширеніші з них.

Укус комара

Візуально укуси комарів виглядають на шкірі як рожеві папули, що мають обриси кола, краплі. Якщо місце укусу розчісувати, воно стане червоного кольору, тому що слина комара потрапить в навколишні тканини, що посилить реакцію. Але якщо після укусу ви раптом відчуваєте жар, болі у суглобах або набрякання лімфовузлів, слід звернутися до лікаря – можливо, що в кров потрапила інфекція.

Укус блохи

Укуси блохи викликають сильне свербіння. Зазвичай, блошині укуси з'являються групками по 3-4 крапки і нагадують дрібні червоні пухирці. Укуси цих комах найчастіше спостерігаються на ногах. Блоха може кусати неодноразово. Насамперед, ці укуси необхідно ретельно промити водою з милом. Потім їх потрібно змастити цинковим кремом або іншим засобом, що знімає свербіж. Головне не розчісувати укуси, щоб не занести інфекцію. Якщо їх розчісувати, вони довго заживатимуть, та на їх місці надовго залишаться темні плями.

Укус клопа

Укуси клопів виглядають по-різному. Хтось може їх взагалі не помічати, а у когось виникає сильна алергічна реакція, що супроводжується свербінням і болючими відчуттями. Клопи найчастіше живуть у сирих будівлях і в старих меблях Крім шкірних ушкоджень, типові симптоми укусів клопів включають біль, свербіння, дерматит, а у алергіків – набрякання навіть пухирі. Головний ворог клопів – гігієна. Тому перш за все помийтеся з милом, приділяючи особливу увагу місцям укусів. У крайніх випадках вам може знадобитися протизапальний або антигістамінний засіб.

Укус павука

За винятком кількох видів (типу "чорної вдови" і каракурта) більшість укусів павуків нешкідливі та зовсім неотруйні. Характерна ознака такого укусу – дві крапки, обрамлені колом. Промийте місце укусу водою з милом. Потім прикладіть лід і при необхідності прийміть знеболювальне. Якщо укус сильно напух – прийміть антигістамінний засіб. Якщо ж ви спостерігаєте у себе більш серйозні симптоми, то є підстави підозрювати що павук був отруйний. Для того щоб вберегти себе від неприємних наслідків, в першу чергу зверніться до лікаря.

Укус кліща

Кліща принести додому можна після відпочинку на природі чи прогулянки парком. Також ці паразити часто живуть на тваринах (особливо, на собаках) і вони можуть бути дуже небезпечними для людини. Кліщі переносять чимало інфекцій, зокрема, можуть занести з людини на людину кримську геморагічну лихоманку і хворобу Лайма. А от кліщі – це чи не найнебезпечніша комаха, і за слідом від укусу потрібно уважно стежити. Якщо у вас вчепився кліщ, необхідно видалити його якомога швидше, не вдаючись до народних засобів типу олії, бензину та припікання. Використовуйте пінцет, підчепивши кліща якомога ближче до шкіри і плавно потягнувши вгору. Потім ретельно промийте укус водою з милом. Кліщу-переноснику зазвичай потрібно до 48 годин, щоб заразити вас вірусом, тому треба завжди перевіряти наявність кліщів після повернення з лісу. Найбільш небезпечний для людини лісовий кліщ, так як він є переносником небезпечних захворювань. Ротовий апарат паразита влаштований таким чином, що дає можливість глибоко і міцно присмоктатися до шкіри. При цьому людина не буде відчувати болю і може виявити на своєму тілі кліща навіть через кілька днів. Може вийти так, що кліщ вас вкусив і відвалився. Тоді в місці укусу буде червона пляма окружністю в кілька сантиметрів, а в центрі – чорна або червона точка. В такому випадку слід терміново звернутися до лікаря.

Укуси бджоли чи оси

Отрута ос та бджіл не є небезпечною, хоча і може викликати хворобливий стан, що може проявлятись у вигляді алергії. В такому випадку необхідно відразу ж звернутися до лікаря, адже наслідки можуть бути дуже серйозними. Щоб зняти набряк, обробіть укус комахи оцтом або іншими підручними засобами. Бджоли часто залишають в шкірі жало, тому якщо воно є – видаліть його пінцетом. Бережіть себе під час прогулянок на природі, не забувайте спреї проти комах та завжди оглядайте тіло на наявність укусів чи комах після повернення додому. Адже вчасно виявлена небезпека зменшить ризик імовірних негативних наслідків. Найголовніше вчасно видалити жало, та промити місце ужалення. Укус оси дуже болючий. У його місці відчувається печіння, воно розпухає і стає червоного кольору. Іноді укус оси викликає головний біль, високу температуру і висип по тілу. Бджола вмирає, якщо вжалила. Це відбувається тому, що разом з жалом вона залишає свій травний тракт. Тому укус бджоли розпізнати досить просто. Слід терміново видалити жало, щоб отрута не потрапила в кровотік. Бджолиний укус стоїть на другому місці серед причин анафілаксії. Якщо у вас виникла задишка, знизився тиск, порушилося дихання – не відволікайте та викликайте швидку допомогу.

Основні правила з профілактики та уникнення небажанних укусів.

Профілактика укусів:

за можливості уникайте місць скупчення комах;

не їжте на вулиці, особливо солодощі які приваблюють комах;

у місцях скупчення комах, носіть максимально закритий одяг;

використовуйте засоби проти комах: креми, гелі, ароматичні палички;

не проявляйте агресію до комах, якщо Ви спробуєте вбити бджолу, швидше за все вона Вас таки вкусить;

не користуйтеся солодкими ароматами при виході на вулицю (парфумами, кремами);

якщо Ви схильні до алергії, за два тижні до сезону комах почніть прийом антигістамінних препаратів.

Якщо ж вберегтися від не вдалося то необхідно:

1) при укусах комарів:

- протерти місце укусу нашатирним спиртом або розчином питної соди. Це допоможе зняти набряк і свербіж;

- не чухайте місце укусу, це призведе до тривалого заживання і ще більшого свербіння;

- у випадку множинних укусів або схильності до алергічних реакція, рекомендується прийняти антигістамінні препарати;

- якщо є підозра, що Вас вкусив малярійний комар (його тільце розташовується під кутом до поверхні, а на крилах є темні плями), відразу зверніться до інфекційної лікарні.

2) при укусах бджоли, оси або джмеля:

- оглянути місце укусу та якщо помітили жало дістати його. Видалити його можна пінцетом, пальцями або голкою;

- обов'язково продезинфікуйте місце укусу спиртом або йодом, після цього можна прикласти лід або щось холодне;

- якщо стан після укусу бджоли, оси або джмеля погіршується, з'явилася висипка, не припиняється блювота - обов'язково зверніться до лікаря;

- якщо у Вас бувають алергічні реакції, відразу ж прийміть після укусу антигістамінний засіб негайної дії;

- дуже небезпечно, якщо бджола вжалила в язик, в цьому випадку може настати задуха. Тому відразу ж важливо викликати лікаря і зменшити набряк: тримати в роті шматочки льоду, їсти морозиво або хоча б полоскати рот холодною водою.

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