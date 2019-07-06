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06 июля 2019, суббота, 14:51 563
Жизнь 2019-07-06T15:08:46+03:00
Українські Новини
Токсичные гусеницы напали на Западную Европу из-за теплой зимы и весны

Токсичные гусеницы напали на Западную Европу из-за теплой зимы и весны

Гусеница. Фото: pixabay
Гусеница. Фото: pixabay

Германия, Голландия и другие европейские страны борются с нашествием гусениц дубовых походных шелкопрядов. Волоски на их теле токсичны для человека и могут вызвать аллергическую реакцию или раздражение кожи, сообщает "Русская служба BBC".

Поскольку нынешние зима и весна в Европе были теплыми, этих гусениц оказалось чрезвычайно много.

К концу июля эти гусеницы превратятся в бабочек, безобидных для человека.

В бельгийском городе Лувен местным пожарным пришлось уничтожить гнездо этих ядовитых гусениц перед началом рок-концерта.

Нашествие гусениц особенно ощущается в Руре - густонаселенном районе Германии. Там были закрыты некоторые школы и парки, с тем, чтобы дать специалистам уничтожить гнезда гусениц в дубовых деревьях.

Эти гусеницы, длиной в 2-3 сантиметра, по вечерам продвигаются длинной вереницей к верхушке дерева, что может нанести ему ощутимый вред, так как они предпочитают питаться свежепоявившимися листьями.

У каждой подросшей гусеницы насчитывается до 700 тысяч ворсинок, которые, выпадая, могут довольно далеко разноситься ветром.

Парк Фреденбаумпарк в Дортмунде был закрыт для посетителей на три недели, так как выяснилось, что гусеницы захватили не менее 500 деревьев.

Менеджер парка Франк Дарч заявил, что по сравнению с прошлым годом нашествие гусениц носит гораздо более масштабный характер.

Команды, одетые в комбинезоны химзащиты, поднимаются к вершине дерева при помощи пожарных лестниц и уничтожают гнезда гусениц при помощи паяльных ламп или пылесосов.

В Нидерландах также отмечается резкое по сравнению с прошлым годом увеличение числа этих гусениц.

Гусеницы также оккупировали практически весь Люксембург. Местные власти предупреждают жителей быть осторожными.

Гусеницы дубовых походных шелкопрядов также распростирались на Корсике и в некоторых частях Англии, в том числе и в одном из районов Лондона.

Нашествию подверглись также отдельные регионы Испании.

Есть и другие виды походных гусениц, например те, кто предпочитает листья средиземноморской сосны.

Волоски этих гусениц могут распространяться по ветру, а так как они токсичны для людей, то контакт с волосинками может привести к чесотке, раздражению глаз, кашлю и аллергической реакции.

Также опасно для здоровья прикасаться к гнездам этих гусениц.

Гусеницы также опасны для собак.

У этих личинок есть природные враги, среди которых паразиты, а также некоторые виды жуков. Птицы, за редким исключением, предпочитают держаться от походных шелкопрядов подальше.

Сайты муниципалитетов в Германии предлагают следующие советы:

  • Тщательно стирать и мыть одежду и другие предметы, которые оказались в контакте с ворсинками гусениц
  • Принять душ и тщательно вымыться, включая волосы
  • Если у вас возникло раздражение кожи или же стало трудно дышать, обращайтесь за медицинской помощью
  • Если волоски гусениц видны на вашем теле, от них можно избавиться при помощи клейкой ленты.

Как сообщали Українські Новини, под Запорожьем на село напали гусеницы. Также в Лондоне расплодились гусеницы, вызывающие астму и рвоту.

Ранее на таможне в лондонском аэропорту конфисковали почти 100 кг сушеных гусениц.

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