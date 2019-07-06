Токсичные гусеницы напали на Западную Европу из-за теплой зимы и весны

Германия, Голландия и другие европейские страны борются с нашествием гусениц дубовых походных шелкопрядов. Волоски на их теле токсичны для человека и могут вызвать аллергическую реакцию или раздражение кожи, сообщает "Русская служба BBC".

Поскольку нынешние зима и весна в Европе были теплыми, этих гусениц оказалось чрезвычайно много.

К концу июля эти гусеницы превратятся в бабочек, безобидных для человека.

В бельгийском городе Лувен местным пожарным пришлось уничтожить гнездо этих ядовитых гусениц перед началом рок-концерта.

Нашествие гусениц особенно ощущается в Руре - густонаселенном районе Германии. Там были закрыты некоторые школы и парки, с тем, чтобы дать специалистам уничтожить гнезда гусениц в дубовых деревьях.

Эти гусеницы, длиной в 2-3 сантиметра, по вечерам продвигаются длинной вереницей к верхушке дерева, что может нанести ему ощутимый вред, так как они предпочитают питаться свежепоявившимися листьями.

У каждой подросшей гусеницы насчитывается до 700 тысяч ворсинок, которые, выпадая, могут довольно далеко разноситься ветром.

Парк Фреденбаумпарк в Дортмунде был закрыт для посетителей на три недели, так как выяснилось, что гусеницы захватили не менее 500 деревьев.

Менеджер парка Франк Дарч заявил, что по сравнению с прошлым годом нашествие гусениц носит гораздо более масштабный характер.

Команды, одетые в комбинезоны химзащиты, поднимаются к вершине дерева при помощи пожарных лестниц и уничтожают гнезда гусениц при помощи паяльных ламп или пылесосов.

В Нидерландах также отмечается резкое по сравнению с прошлым годом увеличение числа этих гусениц.

Гусеницы также оккупировали практически весь Люксембург. Местные власти предупреждают жителей быть осторожными.

Гусеницы дубовых походных шелкопрядов также распростирались на Корсике и в некоторых частях Англии, в том числе и в одном из районов Лондона.

Нашествию подверглись также отдельные регионы Испании.

Есть и другие виды походных гусениц, например те, кто предпочитает листья средиземноморской сосны.

Волоски этих гусениц могут распространяться по ветру, а так как они токсичны для людей, то контакт с волосинками может привести к чесотке, раздражению глаз, кашлю и аллергической реакции.

Также опасно для здоровья прикасаться к гнездам этих гусениц.

Гусеницы также опасны для собак.

У этих личинок есть природные враги, среди которых паразиты, а также некоторые виды жуков. Птицы, за редким исключением, предпочитают держаться от походных шелкопрядов подальше.

Сайты муниципалитетов в Германии предлагают следующие советы:

Тщательно стирать и мыть одежду и другие предметы, которые оказались в контакте с ворсинками гусениц

Принять душ и тщательно вымыться, включая волосы

Если у вас возникло раздражение кожи или же стало трудно дышать, обращайтесь за медицинской помощью

Если волоски гусениц видны на вашем теле, от них можно избавиться при помощи клейкой ленты.

Как сообщали Українські Новини, под Запорожьем на село напали гусеницы. Также в Лондоне расплодились гусеницы, вызывающие астму и рвоту.

Ранее на таможне в лондонском аэропорту конфисковали почти 100 кг сушеных гусениц.