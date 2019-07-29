Тараканы выработали иммунитет к отравам и захватывают Землю: как вывести насекомых

Ученые исследовали способность тараканов не только привыкать к ядовитых химикатов, но и передавать приобретенный иммунитет своему потомству, сообщает "ВВС Украина".

Тараканы уже веками донимают людей. Одна самка за год может дать потомство до 300 личинок. Очень быстро количество тараканов может вырасти до 300 тысяч.

Дезинсекторы применяют смесь из разных химических веществ, чтобы выводить насекомых, но тараканы усовершенствуют устойчивость к инсектицидам, предназначенным для их уничтожения.

Так, насекомые с повышенным иммунитетом передают его своему потомству.

Единственное, что можно им на это противопоставить - комбинировать методы.

Эффективно действуют липкие ловушки и чистка пылесосом, но также важно ограничить доступ тараканов к еде, а особенно - к корму для домашних животных.

Кроме того, содержание дома в чистоте удерживает увеличение количества тараканов.

Как сообщали Українські Новини, ученые обнаружили в янтаре ядовитых тараканов, живших при динозаврах. Также ​бельгийские ученые выяснили, что у тараканов есть личностные характеристики.

Тем временем ​в Сан-Франциско предлагают лечить несчастную любовь тараканами.