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30 липня 2019, вівторок, 16:58 28
Суспільство 2019-07-30T19:45:02+03:00
Українські Новини
Чорне море вдвічі брудніше за Середземне, - дослідження

Чорне море вдвічі брудніше за Середземне, - дослідження

Чорне море. Фото: pixabay
Чорне море. Фото: pixabay

Кількість морського сміття в Чорному морі майже вдвічі перевищує аналогічну цифру для Середземного моря, концентрації деяких речовин-забруднювачів перевищують безпечні норми в той час, як в Україні з початку року були знайдені мертвими 74 дельфіна.

Про це свідчать результати загальних Чорноморських досліджень проекту Європейського Союзу (ЄС) та Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) "Посилення екологічного моніторингу Чорного моря: вибрані заходи" (EMBLAS) і Міністерства екології та природних ресурсів України.

Дослідження проводилися у прибережних водах Грузії, України і Росії, а також у відкритому морі в рамках проекту EMBLAS-II спільно з Українським науково-дослідним центром екології моря, Інститутом морської біології Національної академії наук України, Одеським національним університетом ім. Мечникова та іншими партнерами протягом 2017-2019 років.

"Отримані результати досліджень стануть основою для розробки науково обґрунтованої програми заходів щодо поліпшення стану Чорного моря (яку уряд України має розробити відповідно до Угоди про асоціацію Україна-ЄС), а також для глобального розуміння поточних ризиків і загроз морським екосистемам", - сказав керівник групи експертів проекту Ярослав Слободник.

Дослідження показало, що 83% морського сміття, знайденого в Чорному морі, становить пластик (PET-пляшки, обгортки від солодощів, пластикові пакети).

Концентрація деяких шкідливих хімічних сполук, що становлять загрозу життю морської фауни і людини (пестициди, інсектициди, ртуть і антипірени в рибі), вище допустимих норм токсичності.

Крім того, виявлено 124 хімічних сполук, шкідливих для морської екосистеми і здоров'я людини, зокрема стійкі органічні речовини-забруднювачі, метали, пестициди, біоциди, лікарські засоби, антипірени і побутові хімічні засоби.

Концентрацію цих речовин у морській вод раніше не моніторили, і тепер буде запропоновано включити їх у регулярні дослідження.

Водночас хорошою новиною стало виявлення ДНК європейського осетра і білуги, які є під загрозою зникнення, у багатьох пробах по всьому Чорному морю.

Цей проект розраховано на 2019-2020 роки, його бюджет становить 1,6 млн євро.

Тим часом Зеленський і Богдан знялися в плавках в одеському море для відео про перевірку води.

Тим часом забруднення пластиком вийшло на новий рівень у світовому океані.

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