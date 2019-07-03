В Украине с начала года были найдены мертвыми 74 дельфина

С начала 2019 были найдены мертвыми 74 дельфина, которых выбросило на берега Украины.

Об этом говорится в сообщении на странице "Дельфины Азовского и Черного морей" на своей странице в социальной сети Facebook.

"На сегодня зарегистрированы находки 74 погибших дельфинов были выброшены на берега Украины в течение этого года. Абсолютное большинство находок - морская свинья. Среди регионов на первом месте - берег Азовского моря: выбросы наблюдают повсеместно от Керчи до Мариуполя", - говорится в нем.

По информации исследователей, среди вероятных причин гибели на первом месте - гибель в рыболовных сетях, однако требуются дополнительные исследования.

В случае обнаружения на берегу мертвого дельфина нужно:

сфотографировать его крупным планом (так чтобы было видно голову и повреждения),

сделать фото в пейзаже (чтобы было ясно, где именно был выброшен) и

определить место и, если возможно, координаты (например, геолокация или картой в телефоне)

и направить эти фото и запись на страницу или на электронные ящики: karinavishnyakova@gmail.com, Blackseacetaceans@gmail.com, bioecolinks@gmail.com.

Как сообщали Українські Новини, Раде предлагали запретить содержание дельфинов и других морских животных в неволе.

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