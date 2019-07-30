Зливи і нічне похолодання до +10: погода в останній день липня буде "осінньою"

У той час, як в Україну йде холодний атмосферний фронт на зміну спеці, 31 липня в Києві мінлива хмарність, вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +15...+17 градусів, вдень +23...+25 градусів.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями грози, вітер північно-західний, 5-10 м\/с, вдень місцями шквали 15-20 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +13..+20 градусів, вдень +23..+29 градусів.\r\nУ Карпатах короткочасний дощ, температура повітря вночі +12..+17 градусів, вдень +18..+23 градуси.\r\nУ Моршині короткочасний дощ, температура повітря вночі +14..+16 градусів, вдень +26..+28 градусів.\r\nУ Трускавці короткочасний дощ, температура повітря вночі +15..+17 градусів, вдень +24..+26 градусів.\r\nУ Сваляві короткочасний дощ, температура повітря вночі +15..+17 градусів, вдень +25..+27 градусів.\r\nНа півночі України мінлива хмарність, вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +10..+17 градусів, вдень +20...+26 градусів.\r\nУ центрі України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, грози, вітер північно-західний, 5-10 м\/с, місцями шквали 15-20 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +14..+20 градусів, вдень +23..+31 градус.\r\nНа сході України мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями грози, вітер північно-західний, 5-10 м\/с, вдень місцями шквали 15-20 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +14..+19 градусів, вдень +24..+29 градусів.\r\nНа півдні України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м\/с, вдень місцями шквали 15-20 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +19..+24 градуси, вдень +29..+34 градуси.\r\nУ Криму мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м\/с, вдень місцями шквали 15-20 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +19..+24 градуси, вдень +29..+34 градуси.\r\nУ Ялті місцями короткочасний дощ, температура вночі +21..+23 градуси, вдень +31..+33 градуси.\r\n30 липня в 9:00 температура води в Чорному й Азовському морях становила +24...+27 градусів, у районі Одеси +22 градуси, у Дніпрі в межах Києва +23 градуси.\r\nКарта: Укргідрометцентр\r\nЯк повідомляли Українські Новини, з вівторка в Україні почне холоднішати і проллються дощі.\r\nТакож синоптики спрогнозували погоду на три місяці.