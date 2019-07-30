Зливи і нічне похолодання до +10: погода в останній день липня буде "осінньою"

У той час, як в Україну йде холодний атмосферний фронт на зміну спеці,

Температура повітря вночі +15...+17 градусів, вдень +23...+25 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями грози, вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с.

Температура повітря вночі +13..+20 градусів, вдень +23..+29 градусів.

У Карпатах короткочасний дощ, температура повітря вночі +12..+17 градусів, вдень +18..+23 градуси.

У Моршині короткочасний дощ, температура повітря вночі +14..+16 градусів, вдень +26..+28 градусів.

У Трускавці короткочасний дощ, температура повітря вночі +15..+17 градусів, вдень +24..+26 градусів.

У Сваляві короткочасний дощ, температура повітря вночі +15..+17 градусів, вдень +25..+27 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +10..+17 градусів, вдень +20...+26 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, грози, вітер північно-західний, 5-10 м/с, місцями шквали 15-20 м/с.

Температура повітря вночі +14..+20 градусів, вдень +23..+31 градус.

На сході України мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями грози, вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с.

Температура повітря вночі +14..+19 градусів, вдень +24..+29 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с.

Температура повітря вночі +19..+24 градуси, вдень +29..+34 градуси.

У Криму мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с.

Температура повітря вночі +19..+24 градуси, вдень +29..+34 градуси.

У Ялті місцями короткочасний дощ, температура вночі +21..+23 градуси, вдень +31..+33 градуси.

30 липня в 9:00 температура води в Чорному й Азовському морях становила +24...+27 градусів, у районі Одеси +22 градуси, у Дніпрі в межах Києва +23 градуси.

Карта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, з вівторка в Україні почне холоднішати і проллються дощі.

Також синоптики спрогнозували погоду на три місяці.