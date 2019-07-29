Со вторника в Украине начнет холодать и прольются дожди: прогноз погоды

В то время, как синоптик предупредила о резком похолодании в Украине, 30 июля в Киеве переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, ветер северо-западный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +25…+27 градусов.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град, ветер северо-западный, 5-10 м\/с, днем местами шквалы 15-20 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +14..+20 градусов, днем +24..+30 градусов, на Закарпатье +28…+33 градуса.\r\nВ Карпатах кратковременные дожди, грозы, температура воздуха ночью +12..+17 градусов, днем +19..+24 градуса.\r\nНа курортах Карпатского региона кратковременные дожди, грозы.\r\nТемпература: в Моршине и Трускавце ночью +15..+17 градусов, днем +25..+27 градусов, в Сваляве ночью +17..+19 градусов, днем +29..+31 градус.\r\nНа севере Украины переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град, ветер северо-западный, 5-10 м\/с, днем местами шквалы 15-20 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +13..+20 градусов, днем +23…+29 градусов.\r\nВ центре Украины переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град, ветер северо-западный, 5-10 м\/с, местами шквалы 15-20 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +15..+21 градус, днем +24..+30 градусов.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с, днем местами шквалы 15-20 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +14..+20 градусов, днем +24..+30 градусов.\r\nНа юге Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град, ветер северо-западный, 5-10 м\/с, днем местами шквалы 15-20 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +17..+23 градуса, днем +28..+34 градуса.\r\nВ Крыму переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град, ветер северо-западный, 5-10 м\/с, днем местами шквалы 15-20 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +18..+23 градуса, днем +28..+33 градуса.\r\nВ Ялте без осадков, температура ночью +20..+22 градуса, днем +29..+31 градус.\r\n29 июля на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +23...+27 градусов, вблизи Одессы +21 градус, в Днепре в пределах Киева +22 градуса.\r\nКарта: Укргидрометцентр\r\nКак сообщали Українські Новини, синоптики спрогнозировали погоду на три месяца.\r\nТем временем из-за жары в Киеве ограничили движение грузовиков на весь день.