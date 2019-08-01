Осінь почнеться з заморозків влітку: народні синоптики і кліматологи дали прогноз на серпень

Серпень цього року хоч і буде теплішим за звичайний на 1,5—2 градуси, але температурних рекордів не очікується, а опадів випаде менше норми, такий коротко прогноз погоди на останній місяць літа. Зате в День Незалежності, 24 серпня, синоптики обіцяють суху та теплу, але при цьому нежарку погоду.

Як пише "Сьогодні", за даними синоптиків, серпень розпочнеться дощами і досить сильними; 2 серпня захоплять вони тільки західну частину країни, а 3-го накриють всю Україну, знизивши температуру до +22-24 градусів.

Як розповів виданню директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда, в цілому серпень очікується тепліше на 1,5—2 градуси, ніж звичайно буває в цьому місяці, однак більша частина теплих днів припаде на першу половину місяця.

"Опадів випаде менше норми на 20%, тобто близько 50-60 мм, — говорить Кульбіда.— В цілому можна сказати, що місяць буде посушливим, але природних катаклізмів і температурних рекордів, як було в липні, ми в серпні не чекаємо".

Схожий прогноз дала заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів УкргідрометеоНІІ Вазіра Мартазінова:

"З ймовірністю 80% серпень буде жаркий і сухий, денна температура до +30 градусів у тіні. У середині серпня слід очікувати найспекотніші дні. Після 20-х чисел відбудеться різке похолодання".

За її словами, це традиційна кліматична характеристика серпня. Також Мартазінова не виключає, що в останні дні місяця на відкритій місцевості можливі нічні заморозки.

Нарешті, народний синоптик Леонід Горбань розрахував, що третій місяць літа виявиться менш спекотним порівняно з нинішнім з липнем і серпнем 2018 р. Також, за його прогнозами, буде три періоди дощів — на початку місяця вони опустять температуру повітря до +25-27, у середині — стануть передвісниками плавного зниження температури, а в кінці "дадуть зрозуміти", що літо закінчилося.

Як повідомляли Українські Новини, синоптик попередила про різке похолодання.

Тим часом синоптики спрогнозували погоду до жовтня.