Порошенко є ворогом судової влади, - Вовк

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк вважає, що колишній президент Петро Порошенко - ворог судової влади.

Про це він сказав в інтерв'ю Українським Новинам.

"Так, вважаю", - сказав він, відповідаючи на відповідне питання.

За його словами, під час його президентства, влада робила спроби підпорядкувати собі суди.

Він нагадав, що чинна влада, на його думку, не має відношення до обшуків у суді, які були проведені з участю НАБУ і ГПУ.

Як повідомляли Українські Новини, Окружний адміністративний суд Києва вважає обшуки Національного антикорупційного бюро та Генеральної прокуратури в п'ятницю розправою над суддями за принципову позицію і виключно піар-акцією директора НАБУ Артема Ситника та начальника управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергія Горбатюка.

Також Вовк переконаний, що нинішнє керівництво країни в особі президента Володимира Зеленського та його команди не має відношення до обшуків в суді і кримінального переслідування суддів.