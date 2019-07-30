підписатися на розсилку
25.1 25.45
27.8 28.4
˟
ONLINE
30.07.19 15:00 Пресс-конференция о проблемах неплатежей перед производителями "зеленой" энергии из-за судебных решений, которые привели к блокированию расчетов со стороны ГП "Гарантированный покупатель"

30 липня 2019, вівторок, 13:46 23
Судова влада 2019-07-30T14:45:02+03:00
Українські Новини
Порошенко є ворогом судової влади, - Вовк

Порошенко є ворогом судової влади, - Вовк

Павло Вовк.
Павло Вовк.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк вважає, що колишній президент Петро Порошенко - ворог судової влади.

Про це він сказав в інтерв'ю Українським Новинам.

"Так, вважаю", - сказав він, відповідаючи на відповідне питання.

За його словами, під час його президентства, влада робила спроби підпорядкувати собі суди.

Він нагадав, що чинна влада, на його думку, не має відношення до обшуків у суді, які були проведені з участю НАБУ і ГПУ.

Як повідомляли Українські Новини, Окружний адміністративний суд Києва вважає обшуки Національного антикорупційного бюро та Генеральної прокуратури в п'ятницю розправою над суддями за принципову позицію і виключно піар-акцією директора НАБУ Артема Ситника та начальника управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергія Горбатюка.

Також Вовк переконаний, що нинішнє керівництво країни в особі президента Володимира Зеленського та його команди не має відношення до обшуків в суді і кримінального переслідування суддів.

Більше новин про: Окружний адміністративний суд Києва Павло Вовк Екс-Президент України Судова влада Окружний адмінсуд Києва

Архів
Новини
Зливи і нічне похолодання до +10: погода в останній день липня буде "осінньою" 14:34 Карта
Луганській ТЕС тимчасово знадобиться спецціна на газ, - Луганська ОДА 14:33
Голова Окружного адмінсуду Києва припускає, що його телефон прослуховують 14:09
"Лото-Забава": на Кіровоградщині виграно мільйон 14:05 Прес-реліз
Порошенко є ворогом судової влади, - Вовк 13:46
більше новин
Ірина Аллахвердієва. Фото: Ганна Стешенко/Facebook
Новоспечена депутат Ради від "Слуги народу" з'явилася в Трускавці в сарафані елітного бренду 14:14
"Укроборонпром" втримав ринок Таїланду за рахунок деполітизації керівництва 07:01
Дмитро Купріян - другий праворуч. Фото: сайт
Справа МН17: Бойовик "ДНР", що вкрав трейлер для перевезення "Бука", вийшов на свободу 09:01
Глуховерю звільнили: в. о. начальника ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області призначили Васицкого 14:09
Глава поліції Дніпропетровської області прокоментував скандальне відео, яке обурило Зеленського 16:07
більше новин
Дмитро Купріян - другий праворуч. Фото: сайт
Справа МН17: Бойовик "ДНР", що вкрав трейлер для перевезення "Бука", вийшов на свободу 09:01
Ірина Аллахвердієва. Фото: Ганна Стешенко/Facebook
Новоспечена депутат Ради від "Слуги народу" з'явилася в Трускавці в сарафані елітного бренду 14:14
День Яремче. Фото
Фото дня: у Яремче барвистим гуцульським карнавалом відзначили День міста 18:28
Зеленський звільнив Короля Артура 11:22
Майбутній депутат від
"Слуги народу" приїхали в Трускавець вчитися бути депутатами 19:50
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok