Порошенко є ворогом судової влади, - Вовк

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк вважає, що колишній президент Петро Порошенко - ворог судової влади.\r\nПро це він сказав в інтерв'ю Українським Новинам.\r\n"Так, вважаю", - сказав він, відповідаючи на відповідне питання.\r\nЗа його словами, під час його президентства, влада робила спроби підпорядкувати собі суди.\r\nВін нагадав, що чинна влада, на його думку, не має відношення до обшуків у суді, які були проведені з участю НАБУ і ГПУ.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Окружний адміністративний суд Києва вважає обшуки Національного антикорупційного бюро та Генеральної прокуратури в п'ятницю розправою над суддями за принципову позицію і виключно піар-акцією директора НАБУ Артема Ситника та начальника управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергія Горбатюка.\r\nТакож Вовк переконаний, що нинішнє керівництво країни в особі президента Володимира Зеленського та його команди не має відношення до обшуків в суді і кримінального переслідування суддів.