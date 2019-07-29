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29 июля 2019, понедельник, 17:05 57
Судебная власть 2019-07-29T18:45:02+03:00
Українські Новини
У Сытника и Горбатюка мог быть личный интерес, - адвокат об обысках в ОАКС

У Сытника и Горбатюка мог быть личный интерес, - адвокат об обысках в ОАКС

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник и руководитель Департамента спецрасследований Сергей Горбатюк могли быть лично заинтересованы в проведении обысков в Окружном административном суде столицы.

Такое мнение высказал адвокат Окружного административного суда г. Киева Евгений Солодко на пресс-конференции в понедельник, 29 июля.

По словам Солодко, Сергей Горбатюк мог иметь личную заинтересованность в обысках в ОАСК, поскольку дело о ликвидации департамента Горбатюка находится именно в Окружном административном суде Киева.

Кроме этого, у руководителя НАБУ Артема Сытник также был интерес в проведении брифинга именно в день проведения обысков, поскольку именно 27 июля в одном из районных судов должно было рассматриваться дело о привлечении Сытника к ответственности в связи с протоколом о коррупции НАПК.

"Заявления Сытника и Горбатюка являются опосредованно давлением на суд и судей и вмешательством в правосудие", - подчеркнул Солодко.

Адвокат высказал мнение, что происходит подмена понятий, а подобные действия Сытника и Горбатюка могут быть попыткой скрыть отсутсвие результатов по делам Майдана и хищений в Укроборонпроме. Также Солодко добавил, что Горбатюк и Сытник действуют "в стиле старой власти, частью которой они являются".

"Пять лет мы ждем информации о том, кто является организатором убийств на Майдане. Однако вместо того, чтобы расследовать эти дела, департамент Горбатюка переключается на Высшую квалификационную комиссию судей…каждый раз на ток-шоу он рассказывает о том, что ему кто-то мешает. Есть громкие заявления, пафосные задержания, и классный пиар - приговоров нет", - добавил Солодко.

Как сообщали Українські Новини, Окружной админсуд Киева считает обыски НАБУ и ГПУ пиаром Сытника и Горбатюка.

Руководство Окружного админсуда Киева подозревают во вмешательстве в работу госорганов: НАБУ и ГПУ проводят обыски.

Ранее НАБУ провело обыски в помещениях "Богдан Моторс" по делу о коррупции в оборонной сфере и изъяло документацию.

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