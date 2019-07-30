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30 липня 2019, вівторок, 13:20 21
Вибори 2019-07-30T14:30:02+03:00
Українські Новини
Сесія нової Ради може розпочатися пізніше через суди

Сесія нової Ради може розпочатися пізніше через суди

Офіс Президента сумнівається в тому, що нова Верховна Рада зможе розпочати свою роботу до 1 вересня.

Про це повідомив керівник Офісу Андрій Богдан, передають Українські Новини.

"До 1 вересня, оскільки я юрист і розумію терміни початку Верховної Ради, напевно вона не встигне розпочати роботу", - сказав він.

З його слів, це залежить від кількості судових процесів.

Як повідомляли Українськi Новини, офіційно результати позачергових парламентських виборів повинні бути встановлені не пізніше 5 серпня.

29 липня Центрвиборчком визнав обраними депутатами Верховної Ради 35 кандидатів, які перемогли в одномандатних виборчих округах.

Раніше ЦВК підрахувала 100% бюлетенів: в Раду проходять п'ять партій, прийняті ригиналы протоколів від всіх 199 окружкомів.

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