Сесія нової Ради може розпочатися пізніше через суди

Офіс Президента сумнівається в тому, що нова Верховна Рада зможе розпочати свою роботу до 1 вересня.\r\nПро це повідомив керівник Офісу Андрій Богдан, передають Українські Новини.\r\n"До 1 вересня, оскільки я юрист і розумію терміни початку Верховної Ради, напевно вона не встигне розпочати роботу", - сказав він.\r\nЗ його слів, це залежить від кількості судових процесів.\r\nЯк повідомляли Українськi Новини, офіційно результати позачергових парламентських виборів повинні бути встановлені не пізніше 5 серпня.\r\n29 липня Центрвиборчком визнав обраними депутатами Верховної Ради 35 кандидатів, які перемогли в одномандатних виборчих округах.\r\nРаніше ЦВК підрахувала 100% бюлетенів: в Раду проходять п'ять партій, прийняті ригиналы протоколів від всіх 199 окружкомів.