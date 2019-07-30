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30 липня 2019, вівторок, 12:14 15
Судова влада 2019-07-30T14:45:04+03:00
Українські Новини
Аудіозаписи НАБУ змонтовані, розмови спотворені, - Вовк

Аудіозаписи НАБУ змонтовані, розмови спотворені, - Вовк

Павло Вовк.
Павло Вовк.

Голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк вважає, що аудіозаписи Національного антикорупційного бюро нібито з його голосом у справі про можливе втручання суду в роботу держорганів, змонтовані, а розмови спотворені.

Про це він сказав в інтерв'ю Українським Новинам.

"Голос на цих аудіозаписах схожий на мій. Але озвучені тексти, очевидно, недостовірні, оскільки я знаю, які вислови використовую. До того ж, пам'ятаю обговорення певних подій і свої коментарі до них. У текстах, озвучених на прес-конференції, я бачу суттєві викривлення", - сказав він.

Також Вовк зазначив, що не пам'ятає, щоб до нього звертався заступник голови Окружного суду Євген Аблов із проханням "Шеф, давайте щось утнемо".

"Я такого не пам'ятаю. Це раз. Я прослухав ці записи і вважаю, що це монтаж. Але з якою метою вони з'явилися і що в них такого? Очевидно, щоб відвернути увагу громадськості від розслідування резонансних справ колишніх владних функціонерів, помститися за рішення, які не сподобалися, тим самим штучно створюючи негативний образ мій і суду в цілому", - наголосив Вовк.

Він спростував втручання суду і суддів у діяльність державних органів.

Як повідомляли Українські Новини, Вовк переконаний, що нинішнє керівництво країни в особі президента Володимира Зеленського та його команди не має відношення до обшуків в суді і кримінального переслідування суддів.

Тим часом Окружний адмінсуд Києва вважає обшуки НАБУ і ГПУ піаром Ситника і Горбатюка.

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