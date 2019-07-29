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29 липня 2019, понеділок, 20:45 8
Політика 2019-07-29T22:15:01+03:00
Українські Новини
Росія повернула Україні собаку з захопленого у Керченській протоці буксира

Росія повернула Україні собаку з захопленого у Керченській протоці буксира

Джессі. Фото: facebook.com/krymrealii
Джессі. Фото: facebook.com/krymrealii

Росія повернула Україні собаку з захопленого 25 листопада 2018 року в Керченській протоці буксира "Яни Капу".

Про це написав у соціальній мережі Facebook адвокат моряків, захоплених у полон Росією, Микола Полозов передають Українські Новини.

"Перший член екіпажу "Яни Капу" повернувся додому!", - повідомив він.

Адвокат також оприлюднив інформацію проекту "Крим. реалії", згідно з якою собака по імені Джессі перебувала на буксирі "Яни Капу" під час захоплення Росією українських кораблів у листопаді 2019 року.

Переговори про те, як повернути собаку, тривали 4 місяці.

У понеділок, 29 липня, її віддали родині українського моряка Сергія Чуліби.

Зараз Джессі знаходиться в Херсонській області.

Як повідомляли Українські Новини, спеціальний представник США з питань України Курт Волкер не бачить готовності Росії звільнити 24 українських моряків, захоплених у полон 25 листопада 2018 року в Керченській протоці.

Суд у Росії продовжив арешт 24 українських полонених моряків.

Раніше ключовим питанням розмови Зеленського і Путіна було звільнення полонених військових моряків.

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