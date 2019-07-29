Росія повернула Україні собаку з захопленого у Керченській протоці буксира

Росія повернула Україні собаку з захопленого 25 листопада 2018 року в Керченській протоці буксира "Яни Капу".\r\nПро це написав у соціальній мережі Facebook адвокат моряків, захоплених у полон Росією, Микола Полозов передають Українські Новини.\r\n"Перший член екіпажу "Яни Капу" повернувся додому!", - повідомив він.\r\nАдвокат також оприлюднив інформацію проекту "Крим. реалії", згідно з якою собака по імені Джессі перебувала на буксирі "Яни Капу" під час захоплення Росією українських кораблів у листопаді 2019 року.\r\nПереговори про те, як повернути собаку, тривали 4 місяці.\r\nУ понеділок, 29 липня, її віддали родині українського моряка Сергія Чуліби.\r\nЗараз Джессі знаходиться в Херсонській області.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, спеціальний представник США з питань України Курт Волкер не бачить готовності Росії звільнити 24 українських моряків, захоплених у полон 25 листопада 2018 року в Керченській протоці.\r\nСуд у Росії продовжив арешт 24 українських полонених моряків.\r\nРаніше ключовим питанням розмови Зеленського і Путіна було звільнення полонених військових моряків.